Явка на ДЭГ составила почти 88 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
11:52 14.09.2025 (обновлено: 11:53 14.09.2025)
Явка на ДЭГ составила почти 88 процентов
политика
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1,5 миллиона избирателей, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2025 дистанционно, явка на ДЭГ составляет почти 88%, следует из сведений о явке на сайте дистанционного электронного голосования.Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в ЕДГ-2025 уже приняли более 1,5 миллиона человек, это 87,98% от общего числа зарегистрировавшихся.Наибольшая явка по ДЭГ наблюдается в Северной Осетии - 93,5%, в Смоленской области - 91,38%, а также в Магаданской области - 90,96%.Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллионов избирателей.
политика, единый день голосования — 2025
Политика, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТерминалы электронного голосования
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Терминалы электронного голосования
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1,5 миллиона избирателей, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2025 дистанционно, явка на ДЭГ составляет почти 88%, следует из сведений о явке на сайте дистанционного электронного голосования.
Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в ЕДГ-2025 уже приняли более 1,5 миллиона человек, это 87,98% от общего числа зарегистрировавшихся.
Наибольшая явка по ДЭГ наблюдается в Северной Осетии - 93,5%, в Смоленской области - 91,38%, а также в Магаданской области - 90,96%.
Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллионов избирателей.
