Рейтинг@Mail.ru
Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 14.09.2025 (обновлено: 10:50 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/vybory-2041796717.html
Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня
Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня
Более 16 миллионов человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:12:00+03:00
2025-09-14T10:50:00+03:00
политика
единый день голосования — 2025
элла памфилова
россия
республика коми
севастополь
петропавловск-камчатский
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041396295_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b180dde47fe812a63761098655eef3aa.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 16 миллионов человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек", — сказала она на брифинге.Отмечается, что более 1,4 миллиона россиян отдали свои голоса с помощью ДЭГ.По словам Памфиловой, прямо сейчас идет беспрецедентная хакерская атака на интернет-ресурсы ЦИК: зафиксировано около 290 тысяч попыток взлома портала самой комиссии и более 300 — платформы дистанционного электронного голосования. Однако все это не повлияло на ход голосования.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041698605.html
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
россия
республика коми
севастополь
петропавловск-камчатский
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041396295_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_0055d0c6a1af537cd1549f95e1ffa54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единый день голосования — 2025, элла памфилова, россия, республика коми, севастополь, петропавловск-камчатский, свердловская область
Политика, Единый день голосования — 2025, Элла Памфилова, Россия, Республика Коми, Севастополь, Петропавловск-Камчатский, Свердловская область
Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня

Более 16 миллионов россиян проголосовали на выборах разного уровня

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступает на пресс-конференции в информационном центре ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступает на пресс-конференции в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступает на пресс-конференции в информационном центре ЦИК
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 16 миллионов человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек", — сказала она на брифинге.
© Фото : Центр общественного наблюдения Свердловской области

Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области.

Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области

Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области.

© Фото : Центр общественного наблюдения Свердловской области
1 из 4
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Женщина голосует на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском на выборах губернатора Камчатского края.

Женщина голосует на избирательном участке в Петропавловске-Камчатском на выборах губернатора Камчатского края

Женщина голосует на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском на выборах губернатора Камчатского края.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове.
Женщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове
Женщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве.
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 4

Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области.

© Фото : Центр общественного наблюдения Свердловской области
1 из 4

Женщина голосует на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском на выборах губернатора Камчатского края.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
2 из 4
Женщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
3 из 4
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 4
Отмечается, что более 1,4 миллиона россиян отдали свои голоса с помощью ДЭГ.
По словам Памфиловой, прямо сейчас идет беспрецедентная хакерская атака на интернет-ресурсы ЦИК: зафиксировано около 290 тысяч попыток взлома портала самой комиссии и более 300 — платформы дистанционного электронного голосования. Однако все это не повлияло на ход голосования.
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025
13 сентября, 17:46

Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
 
ПолитикаЕдиный день голосования — 2025Элла ПамфиловаРоссияРеспублика КомиСевастопольПетропавловск-КамчатскийСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала