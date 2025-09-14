Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня
Более 16 миллионов россиян проголосовали на выборах разного уровня
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступает на пресс-конференции в информационном центре ЦИК
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 16 миллионов человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек", — сказала она на брифинге.
Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области.
Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области.
Женщина голосует на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском на выборах губернатора Камчатского края.
Женщина голосует на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском на выборах губернатора Камчатского края.
Женщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове.
Женщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове.
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве.
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве.
Отмечается, что более 1,4 миллиона россиян отдали свои голоса с помощью ДЭГ.
По словам Памфиловой, прямо сейчас идет беспрецедентная хакерская атака на интернет-ресурсы ЦИК: зафиксировано около 290 тысяч попыток взлома портала самой комиссии и более 300 — платформы дистанционного электронного голосования. Однако все это не повлияло на ход голосования.
Единый день голосования
Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
