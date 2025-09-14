https://ria.ru/20250914/vybory-2041796717.html

Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня

Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня - РИА Новости, 14.09.2025

Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня

Более 16 миллионов человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 16 миллионов человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек", — сказала она на брифинге.Отмечается, что более 1,4 миллиона россиян отдали свои голоса с помощью ДЭГ.По словам Памфиловой, прямо сейчас идет беспрецедентная хакерская атака на интернет-ресурсы ЦИК: зафиксировано около 290 тысяч попыток взлома портала самой комиссии и более 300 — платформы дистанционного электронного голосования. Однако все это не повлияло на ход голосования.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

