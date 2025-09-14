Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Краснодарского края достигла 53 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/vybory-2041788931.html
Явка на выборах губернатора Краснодарского края достигла 53 процентов
Явка на выборах губернатора Краснодарского края достигла 53 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
Явка на выборах губернатора Краснодарского края достигла 53 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 20.00 мск второго дня голосования составила 53,8%, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:20:00+03:00
2025-09-14T09:20:00+03:00
политика
краснодарский край
вениамин кондратьев
единая россия
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041451815_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1e1eb80caec6f07610f73f9974cf03b7.jpg
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 20.00 мск второго дня голосования составила 53,8%, сообщила избирательная комиссия региона. "Сведения на 20.00 13 сентября 2025 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 53,8%", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 июля 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей. На пост главы Краснодарского края претендуют действующий губернатор Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (Коммунистическая партия Российской Федерации), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - за правду). На выборах губернатора Краснодарского края в 2020 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 62,65% избирателей. Всего же 13 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 847 772 человек, 143 542 получили бюллетени вне участка. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 1 904 334 человек.
https://ria.ru/20250914/vybory-2041781639.html
https://ria.ru/20250912/platforma-2041458200.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041451815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_91a82db047dedfcc1ae63d4e9adeb9bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, краснодарский край, вениамин кондратьев, единая россия, лдпр
Политика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Единая Россия, ЛДПР
Явка на выборах губернатора Краснодарского края достигла 53 процентов

Явка на выборах губернатора Краснодарского края составила 53,8 процента

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии
Женщина голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 20.00 мск второго дня голосования составила 53,8%, сообщила избирательная комиссия региона.
"Сведения на 20.00 13 сентября 2025 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 53,8%", - говорится в сообщении.
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Избирательные участки в Москве работают штатно в третий день голосования
Вчера, 08:36
По состоянию на 1 июля 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей.
На пост главы Краснодарского края претендуют действующий губернатор Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (Коммунистическая партия Российской Федерации), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - за правду).
На выборах губернатора Краснодарского края в 2020 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 62,65% избирателей. Всего же 13 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 847 772 человек, 143 542 получили бюллетени вне участка. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 1 904 334 человек.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Более миллиона россиян проголосовали через платформу ДЭГ
12 сентября, 14:02
 
ПолитикаКраснодарский крайВениамин КондратьевЕдиная РоссияЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала