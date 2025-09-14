https://ria.ru/20250914/vybory-2041781732.html

В российских регионах открылись избирательные участки

В российских регионах открылись избирательные участки

В российских регионах открылись избирательные участки

В российских регионах стартовал третий и последний день выборов разного уровня. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В российских регионах стартовал третий и последний день выборов разного уровня.В Москве экстерриториальные участки будут открыты до восьми вечера. Ими могут воспользоваться жители 19 субъектов, где проходят выборы главы региона.Татарстан стал единственным регионом, где выборы в этом году проходят в один день. Жители проголосуют за главу (раиса) республики, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета в одном из округов.Всего избирательным правом в Татарстане обладают почти три миллиона человек, выборы продлятся до восьми вечера по местному времени.В Еврейской автономной области явка на выборах губернатора к трем часам дня по местному времени составила 71,68 процента, проголосовали 83 713 жителя региона.Всего в этом году в России проведут около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 субъекте, из них в 24-х функционирует дистанционное электронное голосование.

