Рейтинг@Mail.ru
В российских регионах открылись избирательные участки - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/vybory-2041781732.html
В российских регионах открылись избирательные участки
В российских регионах открылись избирательные участки - РИА Новости, 14.09.2025
В российских регионах открылись избирательные участки
В российских регионах стартовал третий и последний день выборов разного уровня. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T08:37:00+03:00
2025-09-14T08:37:00+03:00
политика
москва
еврейская автономная область
россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041644826_0:78:2849:1681_1920x0_80_0_0_c2ce79d30f96a7ee221e389344265292.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В российских регионах стартовал третий и последний день выборов разного уровня.В Москве экстерриториальные участки будут открыты до восьми вечера. Ими могут воспользоваться жители 19 субъектов, где проходят выборы главы региона.Татарстан стал единственным регионом, где выборы в этом году проходят в один день. Жители проголосуют за главу (раиса) республики, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета в одном из округов.Всего избирательным правом в Татарстане обладают почти три миллиона человек, выборы продлятся до восьми вечера по местному времени.В Еврейской автономной области явка на выборах губернатора к трем часам дня по местному времени составила 71,68 процента, проголосовали 83 713 жителя региона.Всего в этом году в России проведут около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 субъекте, из них в 24-х функционирует дистанционное электронное голосование.
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
москва
еврейская автономная область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Инфоцентр в ЦИК России
Инфоцентр, который будет работать в ЕДГ-2025, – с 12-го по 14-е сентября - открылся в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-14T08:37
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041644826_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_88481cdc6bc21fc5add60f50685252a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, еврейская автономная область, россия, единый день голосования — 2025
Политика, Москва, Еврейская автономная область, Россия, Единый день голосования — 2025
В российских регионах открылись избирательные участки

В российских регионах начался последний день выборов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове
Мужчина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В российских регионах стартовал третий и последний день выборов разного уровня.
В Москве экстерриториальные участки будут открыты до восьми вечера. Ими могут воспользоваться жители 19 субъектов, где проходят выборы главы региона.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
Татарстан стал единственным регионом, где выборы в этом году проходят в один день. Жители проголосуют за главу (раиса) республики, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета в одном из округов.
Всего избирательным правом в Татарстане обладают почти три миллиона человек, выборы продлятся до восьми вечера по местному времени.
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Свердловской области на избирательном участке №1722 в Екатеринбурге.
Женщина голосует на выборах губернатора Свердловской области на избирательном участке №1722 в Екатеринбурге
Женщина голосует на выборах губернатора Свердловской области на избирательном участке №1722 в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове.
Женщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове
Женщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Информационный центр ЦИК.

Информационный центр ЦИК РФ

Информационный центр ЦИК.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Брифинг в информационном центре ЦИК.

Брифинг в информационном центре ЦИК РФ

Брифинг в информационном центре ЦИК.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 4
Женщина голосует на выборах губернатора Свердловской области на избирательном участке №1722 в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
1 из 4
Женщина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
2 из 4

Информационный центр ЦИК.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 4

Брифинг в информационном центре ЦИК.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 4
В Еврейской автономной области явка на выборах губернатора к трем часам дня по местному времени составила 71,68 процента, проголосовали 83 713 жителя региона.
Всего в этом году в России проведут около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 субъекте, из них в 24-х функционирует дистанционное электронное голосование.
 
ПолитикаМоскваЕврейская автономная областьРоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала