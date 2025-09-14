Рейтинг@Mail.ru
Избирательные участки в Москве работают штатно в третий день голосования
08:36 14.09.2025 (обновлено: 09:16 14.09.2025)
Избирательные участки в Москве работают штатно в третий день голосования
Избирательные участки в Москве работают штатно в третий день голосования
Избирательные участки в Москве в третий день голосования на выборах глав регионов РФ работают штатно, заявил глава общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Москве в третий день голосования на выборах глав регионов РФ работают штатно, заявил глава общественной палаты Москвы Вадим Ковалев."Все работает штатно, наблюдаем за происходящим", - сказал Ковалев в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы.Он уточнил, что происшествий на утро последнего дня голосования на участках в Москве не зафиксировано."Пока мы говорим о том, что Московская система выдерживает испытание на зрелость и может решать любые поставленные задачи. Задачу нам поставила Центральная избирательная комиссия. Пока предварительно могу сказать, что наша система справляется успешно", - отметила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.По её словам, на утро третьего дня голосования из Москвы уже проголосовало более 11,7 тысячи человек.В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Участки работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Москве в третий день голосования на выборах глав регионов РФ работают штатно, заявил глава общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.
"Все работает штатно, наблюдаем за происходящим", - сказал Ковалев в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы.
Он уточнил, что происшествий на утро последнего дня голосования на участках в Москве не зафиксировано.
"Пока мы говорим о том, что Московская система выдерживает испытание на зрелость и может решать любые поставленные задачи. Задачу нам поставила Центральная избирательная комиссия. Пока предварительно могу сказать, что наша система справляется успешно", - отметила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.
По её словам, на утро третьего дня голосования из Москвы уже проголосовало более 11,7 тысячи человек.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Участки работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
