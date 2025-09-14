https://ria.ru/20250914/vybory-2041781639.html

Избирательные участки в Москве работают штатно в третий день голосования

Избирательные участки в Москве работают штатно в третий день голосования - РИА Новости, 14.09.2025

Избирательные участки в Москве работают штатно в третий день голосования

Избирательные участки в Москве в третий день голосования на выборах глав регионов РФ работают штатно, заявил глава общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T08:36:00+03:00

2025-09-14T08:36:00+03:00

2025-09-14T09:16:00+03:00

политика

россия

москва

единый день голосования — 2025

республика коми

московская городская избирательная комиссия

ольга кириллова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5db24fc1a6a03bdca8c513d3d641b715.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Москве в третий день голосования на выборах глав регионов РФ работают штатно, заявил глава общественной палаты Москвы Вадим Ковалев."Все работает штатно, наблюдаем за происходящим", - сказал Ковалев в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы.Он уточнил, что происшествий на утро последнего дня голосования на участках в Москве не зафиксировано."Пока мы говорим о том, что Московская система выдерживает испытание на зрелость и может решать любые поставленные задачи. Задачу нам поставила Центральная избирательная комиссия. Пока предварительно могу сказать, что наша система справляется успешно", - отметила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.По её словам, на утро третьего дня голосования из Москвы уже проголосовало более 11,7 тысячи человек.В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Участки работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250913/chp-2041756473.html

https://ria.ru/20250913/vybory-2041730051.html

россия

москва

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, москва, единый день голосования — 2025, республика коми, московская городская избирательная комиссия, ольга кириллова