Избирательные участки в Москве работают штатно в третий день голосования
Участки на выборах глав регионов в Москве работают 14 сентября штатно
Информационный центр ЦИК РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Москве в третий день голосования на выборах глав регионов РФ работают штатно, заявил глава общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.
"Все работает штатно, наблюдаем за происходящим", - сказал Ковалев в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы.
В Саратове проведут проверку после конфликта на избирательном участке
13 сентября, 23:53
Он уточнил, что происшествий на утро последнего дня голосования на участках в Москве не зафиксировано.
"Пока мы говорим о том, что Московская система выдерживает испытание на зрелость и может решать любые поставленные задачи. Задачу нам поставила Центральная избирательная комиссия. Пока предварительно могу сказать, что наша система справляется успешно", - отметила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.
По её словам, на утро третьего дня голосования из Москвы уже проголосовало более 11,7 тысячи человек.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Участки работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
В Новгородской области на выборы губернатора пришла "Баба Яга"
13 сентября, 20:07