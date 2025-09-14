https://ria.ru/20250914/vsu-2041844220.html
Войска "Юга" уничтожили три автомобиля ВСУ
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Расчёты беспилотных летательных аппаратов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три автомобиля с живой силой украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В Константиновке расчёты FPV-дронов поразили автомобиль противника, совершавшего ротацию личного состава. Второй автомобиль, пытавшийся уйти от удара, также был уничтожен. Кроме того, дронами ликвидирован брошенный транспорт ВСУ", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что использование ударных беспилотников позволяет эффективно отслеживать перемещения противника и уничтожать его технику и живую силу даже в условиях активного маневрирования.
