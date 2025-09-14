Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" уничтожили три автомобиля ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 14.09.2025 (обновлено: 15:04 14.09.2025)
Войска "Юга" уничтожили три автомобиля ВСУ
Войска "Юга" уничтожили три автомобиля ВСУ - РИА Новости, 14.09.2025
Войска "Юга" уничтожили три автомобиля ВСУ
Расчёты беспилотных летательных аппаратов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три автомобиля с живой силой украинских войск на... РИА Новости, 14.09.2025
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Расчёты беспилотных летательных аппаратов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три автомобиля с живой силой украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В Константиновке расчёты FPV-дронов поразили автомобиль противника, совершавшего ротацию личного состава. Второй автомобиль, пытавшийся уйти от удара, также был уничтожен. Кроме того, дронами ликвидирован брошенный транспорт ВСУ", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что использование ударных беспилотников позволяет эффективно отслеживать перемещения противника и уничтожать его технику и живую силу даже в условиях активного маневрирования.
безопасность, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Войска "Юга" уничтожили три автомобиля ВСУ

ВС РФ уничтожили три автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Расчёты беспилотных летательных аппаратов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три автомобиля с живой силой украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
Константиновке расчёты FPV-дронов поразили автомобиль противника, совершавшего ротацию личного состава. Второй автомобиль, пытавшийся уйти от удара, также был уничтожен. Кроме того, дронами ликвидирован брошенный транспорт ВСУ", — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что использование ударных беспилотников позволяет эффективно отслеживать перемещения противника и уничтожать его технику и живую силу даже в условиях активного маневрирования.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Безопасность Константиновка Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Вооруженные силы Украины
 
 
