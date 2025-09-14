Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 14.09.2025
ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки
За сутки ВСУ нанесли 66 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных... РИА Новости, 14.09.2025
ГЕНИЧЕСК, 14 сен - РИА Новости. За сутки ВСУ нанесли 66 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах. "В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 8 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 66 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Забарино, Голая Пристань, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Великая Лепетиха, Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области

Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 14 сен - РИА Новости. За сутки ВСУ нанесли 66 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 8 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 66 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Забарино, Голая Пристань, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Великая Лепетиха, Днепряны.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
