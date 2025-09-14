https://ria.ru/20250914/vsu-2041772743.html

ВСУ перебрасывают новые резервы в Сумскую область

2025-09-14T06:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

в мире

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ в Сумской области перебрасывают из тыловых районов новые резервы и не завершивших обучение мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Сумской области... враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объеме учебную программу", - сказал собеседник агентства.

сумская область

сумская область, вооруженные силы украины, в мире