ВСУ перебрасывают новые резервы в Сумскую область
ВСУ перебрасывают новые резервы в Сумскую область - РИА Новости, 14.09.2025
ВСУ перебрасывают новые резервы в Сумскую область
ВСУ в Сумской области перебрасывают из тыловых районов новые резервы и не завершивших обучение мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ в Сумской области перебрасывают из тыловых районов новые резервы и не завершивших обучение мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Сумской области... враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объеме учебную программу", - сказал собеседник агентства.
