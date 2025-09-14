https://ria.ru/20250914/vsu-2041770585.html

Пленные солдаты ВСУ в ЛНР думали, что служат в "Азове"*, рассказал боец

Пленные солдаты ВСУ в ЛНР думали, что служат в "Азове"*, рассказал боец - РИА Новости, 14.09.2025

Пленные солдаты ВСУ в ЛНР думали, что служат в "Азове"*, рассказал боец

Солдаты ВСУ, оставленные командованием и взятые в плен в Серебрянском лесничестве, считали, что служат в третьей отдельной штурмовой бригаде, созданной на базе... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T05:59:00+03:00

2025-09-14T05:59:00+03:00

2025-09-14T05:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

донбасс

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216621_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7fe274647ae8d297aca586936e8ea34a.jpg

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 14 сен - РИА Новости. Солдаты ВСУ, оставленные командованием и взятые в плен в Серебрянском лесничестве, считали, что служат в третьей отдельной штурмовой бригаде, созданной на базе запрещенного в РФ "Азова"*, которая была выведена с этого участка в минувшем году, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее комбат сообщал, что российским ВС осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве. "Военнослужащие ВСУ рассказывают о том, что они служат в третьей штурмовой бригаде "Азова"*, которая была снята еще в 2024 году отсюда. Киевский режим и командование вооруженных сил Украины вводит в заблуждение солдат, говоря, что они служат в очень элитных подразделениях, но только на словах, а по факту это простые пехотинцы, отправляемые в один конец", - рассказал "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, луганская народная республика, донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы украины