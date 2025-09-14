https://ria.ru/20250914/vsu-2041770585.html
Пленные солдаты ВСУ в ЛНР думали, что служат в "Азове"*, рассказал боец
Пленные солдаты ВСУ в ЛНР думали, что служат в "Азове"*, рассказал боец
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 14 сен - РИА Новости. Солдаты ВСУ, оставленные командованием и взятые в плен в Серебрянском лесничестве, считали, что служат в третьей отдельной штурмовой бригаде, созданной на базе запрещенного в РФ "Азова"*, которая была выведена с этого участка в минувшем году, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее комбат сообщал, что российским ВС осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве. "Военнослужащие ВСУ рассказывают о том, что они служат в третьей штурмовой бригаде "Азова"*, которая была снята еще в 2024 году отсюда. Киевский режим и командование вооруженных сил Украины вводит в заблуждение солдат, говоря, что они служат в очень элитных подразделениях, но только на словах, а по факту это простые пехотинцы, отправляемые в один конец", - рассказал "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.* Террористическая организация, запрещенная в России.
Пленные солдаты ВСУ в ЛНР думали, что служат в "Азове"*, рассказал боец
