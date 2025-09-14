Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Зеленского может отыграть в минус, заявил посол
10:05 14.09.2025 (обновлено: 16:21 14.09.2025)
Встреча Путина и Зеленского может отыграть в минус, заявил посол
в мире
россия
турция
узбекистан
владимир путин
алексей ерхов
владимир зеленский
АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Возможная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует "отыграть в минус", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол России Алексей Ерхов. Пятого сентября президент своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане. "Есть еще один немаловажный аспект — это возможная встреча Владимира Владимировича Путина и Владимира Зеленского, о которой последние недели очень много говорят. Подчеркну: насколько легитимна нынешняя киевская власть и прежде всего сам Зеленский — вопрос сложный. Но, несмотря на это, Россия никогда от встречи с ним не отказывалась, при том понимании, что встреча должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует отыграть "в минус". Это в очередной раз несколько дней назад подтвердил и сам Владимир Владимирович Путин", — сказал Ерхов в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. По его словам, саммит должен увенчаться реальным и долгосрочным урегулированием, параметры которого могут быть исключительно результатом кропотливой работы переговорщиков. "Именно так всегда и бывает в международных отношениях", — добавил дипломат.
в мире, россия, турция, узбекистан, владимир путин, алексей ерхов, владимир зеленский
В мире, Россия, Турция, Узбекистан, Владимир Путин, Алексей Ерхов, Владимир Зеленский
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины. Архивное фото
АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Возможная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует "отыграть в минус", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол России Алексей Ерхов.
Пятого сентября президент своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане.
Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Украина пока не дала ответа на предложения по переговорам, сообщил Ерхов
Вчера, 09:23
"Есть еще один немаловажный аспект — это возможная встреча Владимира Владимировича Путина и Владимира Зеленского, о которой последние недели очень много говорят. Подчеркну: насколько легитимна нынешняя киевская власть и прежде всего сам Зеленский — вопрос сложный. Но, несмотря на это, Россия никогда от встречи с ним не отказывалась, при том понимании, что встреча должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует отыграть "в минус". Это в очередной раз несколько дней назад подтвердил и сам Владимир Владимирович Путин", — сказал Ерхов в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
По его словам, саммит должен увенчаться реальным и долгосрочным урегулированием, параметры которого могут быть исключительно результатом кропотливой работы переговорщиков.
"Именно так всегда и бывает в международных отношениях", — добавил дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
12 сентября, 08:00
 
