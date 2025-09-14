https://ria.ru/20250914/vstrecha-2041795953.html

Встреча Путина и Зеленского может отыграть в минус, заявил посол

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Возможная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует "отыграть в минус", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол России Алексей Ерхов. Пятого сентября президент своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане. "Есть еще один немаловажный аспект — это возможная встреча Владимира Владимировича Путина и Владимира Зеленского, о которой последние недели очень много говорят. Подчеркну: насколько легитимна нынешняя киевская власть и прежде всего сам Зеленский — вопрос сложный. Но, несмотря на это, Россия никогда от встречи с ним не отказывалась, при том понимании, что встреча должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует отыграть "в минус". Это в очередной раз несколько дней назад подтвердил и сам Владимир Владимирович Путин", — сказал Ерхов в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. По его словам, саммит должен увенчаться реальным и долгосрочным урегулированием, параметры которого могут быть исключительно результатом кропотливой работы переговорщиков. "Именно так всегда и бывает в международных отношениях", — добавил дипломат.

