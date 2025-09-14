https://ria.ru/20250914/volodin-2041790303.html

Володин рассказал о работе танкистов в зоне СВО

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником, отметив, что танкисты, проявляя мужество и героизм, решают самые сложные боевые задачи в ходе СВО. "Поздравляю личный состав и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником. Проявляя мужество и героизм, наши танкисты с честью исполняют свой воинский долг. Решают самые сложные боевые задачи в ходе специальной военной операции", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что танковые подразделения ВС РФ выступают главной ударной силой сухопутных войск. Они укрепляют обороноспособность страны, обеспечивают ее национальные интересы, суверенитет и безопасность, а также защищают мирную жизнь граждан. Володин пожелал российским танкистам успехов в службе и крепкого здоровья. Профессиональный праздник День танкиста в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается во второе воскресенье сентября согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Он был учрежден в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа воинской службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

