Володин рассказал о работе танкистов в зоне СВО

Володин: танкисты решают самые сложные боевые задачи в ходе СВО
Члены экипажа танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" готовят боекомплект во время выполнения боевых задач на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником, отметив, что танкисты, проявляя мужество и героизм, решают самые сложные боевые задачи в ходе СВО.
"Поздравляю личный состав и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником. Проявляя мужество и героизм, наши танкисты с честью исполняют свой воинский долг. Решают самые сложные боевые задачи в ходе специальной военной операции", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он добавил, что танковые подразделения ВС РФ выступают главной ударной силой сухопутных войск. Они укрепляют обороноспособность страны, обеспечивают ее национальные интересы, суверенитет и безопасность, а также защищают мирную жизнь граждан.
Володин пожелал российским танкистам успехов в службе и крепкого здоровья.
Профессиональный праздник День танкиста в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается во второе воскресенье сентября согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Он был учрежден в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа воинской службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.
