Российские войска расшили зону контроля в Степногорске, сообщил Рогов

Российские войска расшили зону контроля в Степногорске, сообщил Рогов

Российские войска расшили зону контроля в Степногорске на запорожской линии фронта, наступая с южной и восточной части поселка, сообщил РИА Новости председатель

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Российские войска расшили зону контроля в Степногорске на запорожской линии фронта, наступая с южной и восточной части поселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщал, что российская группировка войск "Днепр" ведет активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней. "Наши войска расшили зону контроля в Степногорске. Ожесточенные бои за освобождение поселка продолжаются", - сказал Рогов. По его словам, российские штурмовые группы продвигаются с южной и восточной части поселка, с боями выдавливая силы противника. Поселок Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское.

