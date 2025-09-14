https://ria.ru/20250914/uzbekistan-2041830735.html

В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом

В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом - РИА Новости, 14.09.2025

В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом

Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом в Узбекистане на железнодорожном переезде

ТАШКЕНТ, 14 сен - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом в Узбекистане на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги". По данным пресс-службы, на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Чорток и Уйчи в Наманганской области на востоке Узбекистана водитель легкового автомобиля Gentra, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с приближающимся поездом. "В автомобиле находились шесть человек: пять женщин и маленький ребенок. В результате сильного столкновения никто в машине не выжил", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале "Узбекских железных дорог " Машинисты поезда применили экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Поезд получил незначительные повреждения, добавили в пресс-службе.

