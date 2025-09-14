https://ria.ru/20250914/uzbekistan-2041830735.html
В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом
В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом - РИА Новости, 14.09.2025
В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом
Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом в Узбекистане на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба АО... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:15:00+03:00
2025-09-14T14:15:00+03:00
2025-09-14T14:15:00+03:00
происшествия
узбекистан
наманганская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979487618_0:138:1347:896_1920x0_80_0_0_7c492a32b5931d720c00cb3c42db9665.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом в Узбекистане на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги". По данным пресс-службы, на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Чорток и Уйчи в Наманганской области на востоке Узбекистана водитель легкового автомобиля Gentra, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с приближающимся поездом. "В автомобиле находились шесть человек: пять женщин и маленький ребенок. В результате сильного столкновения никто в машине не выжил", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале "Узбекских железных дорог " Машинисты поезда применили экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Поезд получил незначительные повреждения, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041829284.html
https://ria.ru/20250914/teplovoz-2041793951.html
узбекистан
наманганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979487618_126:0:1321:896_1920x0_80_0_0_11e14ac8fc3242434951bd7bc5273eed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, узбекистан, наманганская область, в мире
Происшествия, Узбекистан, Наманганская область, В мире
В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом
В Узбекистане шесть человек погибли в при столкновении легковушки с поездом