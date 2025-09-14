Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом
14:15 14.09.2025
В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом
В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом - РИА Новости, 14.09.2025
В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом
Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом в Узбекистане на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".
происшествия
узбекистан
наманганская область
в мире
ТАШКЕНТ, 14 сен - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом в Узбекистане на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги". По данным пресс-службы, на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Чорток и Уйчи в Наманганской области на востоке Узбекистана водитель легкового автомобиля Gentra, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с приближающимся поездом. "В автомобиле находились шесть человек: пять женщин и маленький ребенок. В результате сильного столкновения никто в машине не выжил", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале "Узбекских железных дорог " Машинисты поезда применили экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Поезд получил незначительные повреждения, добавили в пресс-службе.
узбекистан
наманганская область
происшествия, узбекистан, наманганская область
Происшествия, Узбекистан, Наманганская область, В мире
В Узбекистане шесть человек погибли в ДТП с поездом

В Узбекистане шесть человек погибли в при столкновении легковушки с поездом

© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи в Узбекистане
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 14 сен - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом в Узбекистане на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".
По данным пресс-службы, на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Чорток и Уйчи в Наманганской области на востоке Узбекистана водитель легкового автомобиля Gentra, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с приближающимся поездом.
"В автомобиле находились шесть человек: пять женщин и маленький ребенок. В результате сильного столкновения никто в машине не выжил", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале "Узбекских железных дорог "
Машинисты поезда применили экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Поезд получил незначительные повреждения, добавили в пресс-службе.
Узбекистан, Наманганская область
 
 
