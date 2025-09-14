Рейтинг@Mail.ru
"Уралвагонзавод" разработал новую огнеметную систему на базе танка Т-80 14.09.2025
10:55 14.09.2025
"Уралвагонзавод" разработал новую огнеметную систему на базе танка Т-80
"Уралвагонзавод" разработал новую огнеметную систему на базе танка Т-80
Концерн "Уралвагонзавод" разработал версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-80, сообщил гендиректор Концерна Александр Потапов. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" разработал версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-80, сообщил гендиректор Концерна Александр Потапов."Светлая память Кириллову, начальнику (войск РХБЗ Игорю Кириллову - ред.), который ушел из жизни, под его руководством фактически была начата разработка в кратчайшие сроки новых машин уже на другой базе ... на Т-80", - сказал Потапов в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения. На этой версии машины, по его словам, введён ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и повышенную автоматизацию. ТОС-1А "Солнцепёк" Потапов назвал крайне востребованной машиной. Она построена на шасси танков Т-72 или Т-90, боевая часть разработана в "Омсктрансмаше". "Солнцепёки" настолько успешно себя показывают, что за ними "ним идет настоящая охота", рассказал гендиректор Концерна. Поэтому теперь на ТОС-1А ставится дополнительная защита от дронов. Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжелые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации. С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" разработал версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-80, сообщил гендиректор Концерна Александр Потапов.
"Светлая память Кириллову, начальнику (войск РХБЗ Игорю Кириллову - ред.), который ушел из жизни, под его руководством фактически была начата разработка в кратчайшие сроки новых машин уже на другой базе ... на Т-80", - сказал Потапов в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения.
На этой версии машины, по его словам, введён ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и повышенную автоматизацию.
ТОС-1А "Солнцепёк" Потапов назвал крайне востребованной машиной. Она построена на шасси танков Т-72 или Т-90, боевая часть разработана в "Омсктрансмаше".
"Солнцепёки" настолько успешно себя показывают, что за ними "ним идет настоящая охота", рассказал гендиректор Концерна. Поэтому теперь на ТОС-1А ставится дополнительная защита от дронов.
Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжелые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации.
С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.
