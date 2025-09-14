Восток Украины должен получить право уйти в Россию, заявил Уотерс
Роджер Уотерс призвал дать востоку Украины право уйти в Россию
БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости. Русскоязычные области и территории на востоке Украины должны получить право решать, уйти ли им в Российскую Федерацию, или оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации", - сказал он, выступая по видеосвязи на крупном протесте, прошедшем в субботу в Берлине.
Уотерс предложил закончить конфликт и провести в подконтрольных Киеву областях и территориях на Востоке, где преобладает русский язык, референдумы.
"Я заметил, что Украина, похоже, является глубоко разделённой страной. В Киеве и на Западе она выглядит более антироссийской, чем на Востоке, где говорят по-русски и настроены более пророссийски", - добавил он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.