Восток Украины должен получить право уйти в Россию, заявил Уотерс - РИА Новости, 14.09.2025
01:25 14.09.2025
Восток Украины должен получить право уйти в Россию, заявил Уотерс
Восток Украины должен получить право уйти в Россию, заявил Уотерс - РИА Новости, 14.09.2025
Восток Украины должен получить право уйти в Россию, заявил Уотерс
Русскоязычные области и территории на востоке Украины должны получить право решать, уйти ли им в Российскую Федерацию, или оставаться под руководством... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T01:25:00+03:00
2025-09-14T01:25:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
степан бандера
pink floyd
БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости. Русскоязычные области и территории на востоке Украины должны получить право решать, уйти ли им в Российскую Федерацию, или оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации", - сказал он, выступая по видеосвязи на крупном протесте, прошедшем в субботу в Берлине. Уотерс предложил закончить конфликт и провести в подконтрольных Киеву областях и территориях на Востоке, где преобладает русский язык, референдумы. "Я заметил, что Украина, похоже, является глубоко разделённой страной. В Киеве и на Западе она выглядит более антироссийской, чем на Востоке, где говорят по-русски и настроены более пророссийски", - добавил он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
киев
украина
россия
в мире, киев, украина, россия, владимир путин, степан бандера, pink floyd
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Степан Бандера, Pink Floyd
Восток Украины должен получить право уйти в Россию, заявил Уотерс

Роджер Уотерс призвал дать востоку Украины право уйти в Россию

© AP Photo / Charles SykesРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Charles Sykes
Роджер Уотерс. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости. Русскоязычные области и территории на востоке Украины должны получить право решать, уйти ли им в Российскую Федерацию, или оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации", - сказал он, выступая по видеосвязи на крупном протесте, прошедшем в субботу в Берлине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Роджер Уотерс назвал Зеленского марионеткой и комиком
4 марта, 04:33
Уотерс предложил закончить конфликт и провести в подконтрольных Киеву областях и территориях на Востоке, где преобладает русский язык, референдумы.
"Я заметил, что Украина, похоже, является глубоко разделённой страной. В Киеве и на Западе она выглядит более антироссийской, чем на Востоке, где говорят по-русски и настроены более пророссийски", - добавил он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались на планы НАТО
Вчера, 21:55
 
