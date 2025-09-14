https://ria.ru/20250914/unichtozhenie-2041768467.html

Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ под Красноармейском

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения военнослужащими алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" беспилотной платформы снабжения ВСУ под Красноармейском. "Оператор оптоволоконного FPV-дрона алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил беспилотную платформу ВСУ, осуществляющую подвоз боеприпасов на боевую позицию формирований украинских боевиков под Красноармейском", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что после обнаружения цели оператор оптоволоконного дрона вылетел по заданным координатам и, приблизившись к наземному беспилотнику противника, направил дрон по вражеской цели. На кадрах запечатлён момент точного попадания дрона в беспилотную тележку с последующей детонацией.

