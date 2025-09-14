Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ под Красноармейском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 14.09.2025 (обновлено: 08:20 14.09.2025)
Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ под Красноармейском
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения военнослужащими алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" беспилотной платформы снабжения ВСУ под Красноармейском. "Оператор оптоволоконного FPV-дрона алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил беспилотную платформу ВСУ, осуществляющую подвоз боеприпасов на боевую позицию формирований украинских боевиков под Красноармейском", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что после обнаружения цели оператор оптоволоконного дрона вылетел по заданным координатам и, приблизившись к наземному беспилотнику противника, направил дрон по вражеской цели. На кадрах запечатлён момент точного попадания дрона в беспилотную тележку с последующей детонацией.
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения военнослужащими алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" беспилотной платформы снабжения ВСУ под Красноармейском.
"Оператор оптоволоконного FPV-дрона алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил беспилотную платформу ВСУ, осуществляющую подвоз боеприпасов на боевую позицию формирований украинских боевиков под Красноармейском", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что после обнаружения цели оператор оптоволоконного дрона вылетел по заданным координатам и, приблизившись к наземному беспилотнику противника, направил дрон по вражеской цели. На кадрах запечатлён момент точного попадания дрона в беспилотную тележку с последующей детонацией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
