https://ria.ru/20250914/unichtozhenie-2041768467.html
Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ под Красноармейском
Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 14.09.2025
Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ под Красноармейском
Минобороны опубликовало кадры уничтожения военнослужащими алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" беспилотной платформы снабжения ВСУ под РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T05:03:00+03:00
2025-09-14T05:03:00+03:00
2025-09-14T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041779242_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_709d42fed0d82c608924a5efba7b6b8f.jpg
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения военнослужащими алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" беспилотной платформы снабжения ВСУ под Красноармейском. "Оператор оптоволоконного FPV-дрона алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил беспилотную платформу ВСУ, осуществляющую подвоз боеприпасов на боевую позицию формирований украинских боевиков под Красноармейском", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что после обнаружения цели оператор оптоволоконного дрона вылетел по заданным координатам и, приблизившись к наземному беспилотнику противника, направил дрон по вражеской цели. На кадрах запечатлён момент точного попадания дрона в беспилотную тележку с последующей детонацией.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041779242_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e2ee4856e8ce7496f3ef76a727f5ae4.jpg
Уничтожение беспилотной платформы снабжения ВСУ под Красноармейском
Минобороны опубликовало кадры уничтожения военнослужащими алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» беспилотной платформы снабжения ВСУ под Красноармейском.
2025-09-14T05:03
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ под Красноармейском
Минобороны показало кадры уничтожения платформы БПЛА ВСУ под Красноармейском