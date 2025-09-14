Рейтинг@Mail.ru
На Украине умер мобилизованный многодетный отец с диабетом
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 14.09.2025
На Украине умер мобилизованный многодетный отец с диабетом
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские военкомы в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца, он скончался в учебном центре, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Массовая принудительная мобилизация на Украине продолжает давать свои плоды. В одном из учебных центров ВСУ умер 35-летний отец троих несовершеннолетних детей Бек Вячеслав, страдавший острой формой сахарного диабета", - сказал собеседник агентства. По его словам, мобилизованного доставили в учебный центр в субботу, а в понедельник он заявил о плохом самочувствии. С середины недели Вячеслав перестал выходить на связь, после чего в четверг родственников оповестили, что он скончался в реанимации. "Согласно украинскому законодательству, Вячеслав Бек не подлежал мобилизации по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам (наличие троих маленьких детей). Однако на все это были закрыты глаза сотрудниками ТЦК и украинскими военными лжемедиками", - отметили в силовых структурах.
украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине умер мобилизованный многодетный отец с диабетом

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские военкомы в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца, он скончался в учебном центре, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Массовая принудительная мобилизация на Украине продолжает давать свои плоды. В одном из учебных центров ВСУ умер 35-летний отец троих несовершеннолетних детей Бек Вячеслав, страдавший острой формой сахарного диабета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мобилизованного доставили в учебный центр в субботу, а в понедельник он заявил о плохом самочувствии. С середины недели Вячеслав перестал выходить на связь, после чего в четверг родственников оповестили, что он скончался в реанимации.
"Согласно украинскому законодательству, Вячеслав Бек не подлежал мобилизации по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам (наличие троих маленьких детей). Однако на все это были закрыты глаза сотрудниками ТЦК и украинскими военными лжемедиками", - отметили в силовых структурах.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
ВСУ создали "роту смерти", отправляя на штурм больных солдат
