На Украине умер мобилизованный многодетный отец с диабетом

На Украине умер мобилизованный многодетный отец с диабетом

2025-09-14

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские военкомы в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца, он скончался в учебном центре, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Массовая принудительная мобилизация на Украине продолжает давать свои плоды. В одном из учебных центров ВСУ умер 35-летний отец троих несовершеннолетних детей Бек Вячеслав, страдавший острой формой сахарного диабета", - сказал собеседник агентства. По его словам, мобилизованного доставили в учебный центр в субботу, а в понедельник он заявил о плохом самочувствии. С середины недели Вячеслав перестал выходить на связь, после чего в четверг родственников оповестили, что он скончался в реанимации. "Согласно украинскому законодательству, Вячеслав Бек не подлежал мобилизации по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам (наличие троих маленьких детей). Однако на все это были закрыты глаза сотрудниками ТЦК и украинскими военными лжемедиками", - отметили в силовых структурах.

