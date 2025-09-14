https://ria.ru/20250914/ukraina-2041920015.html

Силовики рассказали о планах Киева увеличить зарплаты сотрудникам ТЦК

Работникам украинских военкоматов собираются более чем в три раза поднять зарплаты, таким образом принудительная мобилизация на Украине станет еще жестче,... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Работникам украинских военкоматов собираются более чем в три раза поднять зарплаты, таким образом принудительная мобилизация на Украине станет еще жестче, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Киев запросил рекордный военный бюджет на 2026 год в размере 120 миллиардов долларов, или около 172 миллионов в день, предусматривающий в том числе увеличение зарплаты работникам ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) более чем в три раза", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что это "говорит о том, что принудительная мобилизация не только продолжится, но станет еще жестче". "Пока украинское общество "верит" заявлениям генштаба ВСУ, что "90% видео беспредела ТЦК это российская пропаганда", а нагрудные камеры способны внести прозрачность в деятельность ТЦК, украинцы будут воевать до последнего, а именно до "парагвайского сценария", - сказал представитель силовых структур. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

