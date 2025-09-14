https://ria.ru/20250914/ukraina-2041896050.html
В Черниговской области прогремели взрывы
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в городе Нежин Черниговской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области звучит воздушная тревога. "В Нежине Черниговской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
