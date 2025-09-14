На Украине сообщили о поражении двух предприятий критической инфраструктуры

https://ria.ru/20250914/ukraina-2041882705.html

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина в Черниговской области на Украине поражены взрывами, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Александра Кодолу. По словам мэра, удары пришлись по двум предприятиям критической инфраструктуры, расположенных в окрестностях Нежина в Черниговской области. "В окрестностях Нежина, что в Черниговской области, зафиксировали попадание российских беспилотников на два предприятия критической инфраструктуры", - приводит слова Кодолы телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. Также телеканал, ссылаясь на слова главы города, сообщил, что одно из предприятий занимается топливными материалами, там произошло возгорание. Информации о раненых или погибших нет, отметил телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

