Генштаб ВСУ раскрыл, сколько Украина тратит на боевые действия - РИА Новости, 14.09.2025
14:57 14.09.2025 (обновлено: 16:26 14.09.2025)
Генштаб ВСУ раскрыл, сколько Украина тратит на боевые действия
Один день боев обходится Украине в 172 миллиона долларов, заявил глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов журналисту "Новини.LIVE". РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Один день боев обходится Украине в 172 миллиона долларов, заявил глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов журналисту "Новини.LIVE"."Украине требуется 172 миллиона долларов в сутки", — сказал он.Как добавил глава Генштаба, выдержать такую нагрузку без помощи союзников Украина не в состоянии. Гнатов признал, что вести военный конфликт с такой большой и мощной по ресурсам страной, как Россия, "очень дорого".Ранее сегодня председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Украине в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых самостоятельно власти смогут покрыть не более половины. Пидласа уточнила, что Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, покрывая эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями.Владимир Зеленский в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов) в этом году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, украина, россия, андрей гнатов, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Андрей Гнатов, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО
Генштаб ВСУ: один день боев обходится Украине в $172 млн

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Один день боев обходится Украине в 172 миллиона долларов, заявил глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов журналисту "Новини.LIVE".
"Украине требуется 172 миллиона долларов в сутки", — сказал он.
Как добавил глава Генштаба, выдержать такую нагрузку без помощи союзников Украина не в состоянии. Гнатов признал, что вести военный конфликт с такой большой и мощной по ресурсам страной, как Россия, "очень дорого".
Ранее сегодня председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Украине в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых самостоятельно власти смогут покрыть не более половины. Пидласа уточнила, что Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, покрывая эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями.
Владимир Зеленский в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов) в этом году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
