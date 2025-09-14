Генштаб ВСУ раскрыл, сколько Украина тратит на боевые действия
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Один день боев обходится Украине в 172 миллиона долларов, заявил глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов журналисту "Новини.LIVE".
"Украине требуется 172 миллиона долларов в сутки", — сказал он.
Как добавил глава Генштаба, выдержать такую нагрузку без помощи союзников Украина не в состоянии. Гнатов признал, что вести военный конфликт с такой большой и мощной по ресурсам страной, как Россия, "очень дорого".
Ранее сегодня председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Украине в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых самостоятельно власти смогут покрыть не более половины. Пидласа уточнила, что Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, покрывая эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями.
Владимир Зеленский в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов) в этом году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
