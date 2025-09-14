https://ria.ru/20250914/ukraina-2041789136.html

Украина пока не дала ответа на предложения по переговорам, сообщил Ерхов

Украина пока не дала ответа на предложения по переговорам, сообщил Ерхов - РИА Новости, 14.09.2025

Украина пока не дала ответа на предложения по переговорам, сообщил Ерхов

14.09.2025

АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Украина пока не дала ответа на предложения РФ по переговорам в Стамбуле, мяч не на стороне Москвы, заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане. "Россия высоко ценит возможности и потенциал этой (стамбульской – ред.) платформы. На ней было проведено три раунда переговоров, в ходе которых нам удалось достичь соглашения по некоторым гуманитарным вопросам. Я имею в виду, что мы предложили повысить уровень делегаций для продолжения работы. Кроме того, мы предложили создать три рабочие группы для обсуждения конкретных вопросов политического, военного и гуманитарного характера. Прошло более месяца, но от Украины пока нет ответа", - заявил Ерхов в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. По его словам, в связи с этим возникает вопрос о том, насколько Киев готов к серьезным и существенным переговорам. "Ведь, как говорится, для танго нужны двое. Желающий ищет возможность, нежелающий ищет оправдание. Одним словом, мяч не на нашей стороне", - сказал дипломат. Турция рассчитывает на продолжение переговоров в Стамбуле по Украине, сигналов по их возобновлению пока нет, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник. Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о предложении России повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной в Турции. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

