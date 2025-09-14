https://ria.ru/20250914/ukraina-2041773325.html

Власти Сумской области заманивают людей на военную службу низкими выплатами

Власти Сумской области Украины на фоне оттока населения из-за боевых действий пытаются заманить людей в ВСУ очень низкими выплатами: примерно 61 тысячей рублей, РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Сумской области Украины на фоне оттока населения из-за боевых действий пытаются заманить людей в ВСУ очень низкими выплатами: примерно 61 тысячей рублей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Каждому новому добровольцу Сумская областная военная администрация готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тысяч гривен (61200 рублей - ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, в условиях нехватки людей так называемая военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды и рекламирует набор в ряды ВСУ, национальную гвардию и государственную погранслужбу Украины.

