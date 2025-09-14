Рейтинг@Mail.ru
Власти Сумской области заманивают людей на военную службу низкими выплатами - РИА Новости, 14.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 14.09.2025 (обновлено: 06:58 14.09.2025)
Власти Сумской области заманивают людей на военную службу низкими выплатами
Власти Сумской области заманивают людей на военную службу низкими выплатами - РИА Новости, 14.09.2025
Власти Сумской области заманивают людей на военную службу низкими выплатами
Власти Сумской области Украины на фоне оттока населения из-за боевых действий пытаются заманить людей в ВСУ очень низкими выплатами: примерно 61 тысячей рублей, РИА Новости, 14.09.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Сумской области Украины на фоне оттока населения из-за боевых действий пытаются заманить людей в ВСУ очень низкими выплатами: примерно 61 тысячей рублей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Каждому новому добровольцу Сумская областная военная администрация готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тысяч гривен (61200 рублей - ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, в условиях нехватки людей так называемая военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды и рекламирует набор в ряды ВСУ, национальную гвардию и государственную погранслужбу Украины.
сумская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Власти Сумской области заманивают людей на военную службу низкими выплатами

Власти Сумской области заманивают людей на военную службу маленькими выплатами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Сумской области Украины на фоне оттока населения из-за боевых действий пытаются заманить людей в ВСУ очень низкими выплатами: примерно 61 тысячей рублей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Каждому новому добровольцу Сумская областная военная администрация готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тысяч гривен (61200 рублей - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в условиях нехватки людей так называемая военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды и рекламирует набор в ряды ВСУ, национальную гвардию и государственную погранслужбу Украины.
