14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Сумской области Украины на фоне оттока населения из-за боевых действий пытаются заманить людей в ВСУ очень низкими выплатами: примерно 61 тысячей рублей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Каждому новому добровольцу Сумская областная военная администрация готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тысяч гривен (61200 рублей - ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, в условиях нехватки людей так называемая военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды и рекламирует набор в ряды ВСУ, национальную гвардию и государственную погранслужбу Украины.
