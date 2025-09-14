https://ria.ru/20250914/udary-2041826317.html

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Удары нанесены по позициям и складам техники ВСУ в Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, в частности, удары нанесены по объектам в Ивановке в районе села Куцуруб. "Пораженные цели: позиции вооруженных сил и склады техники", - заявил собеседник агентства. По его словам, в Очакове нанесены удары по местам расположения военных ВСУ и объектам обороны, а в Галицыновской общине поражено место дислокации украинских операторов беспилотников.

