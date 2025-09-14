Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Николаевской области
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 14.09.2025
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Николаевской области
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Николаевской области
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Удары нанесены по позициям и складам техники ВСУ в Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, в частности, удары нанесены по объектам в Ивановке в районе села Куцуруб. "Пораженные цели: позиции вооруженных сил и склады техники", - заявил собеседник агентства. По его словам, в Очакове нанесены удары по местам расположения военных ВСУ и объектам обороны, а в Галицыновской общине поражено место дислокации украинских операторов беспилотников.
2025
николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военнослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Удары нанесены по позициям и складам техники ВСУ в Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в частности, удары нанесены по объектам в Ивановке в районе села Куцуруб.
"Пораженные цели: позиции вооруженных сил и склады техники", - заявил собеседник агентства.
По его словам, в Очакове нанесены удары по местам расположения военных ВСУ и объектам обороны, а в Галицыновской общине поражено место дислокации украинских операторов беспилотников.
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
