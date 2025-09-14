На Камчатке при восхождении на гору погиб турист

https://ria.ru/20250914/turist-2041762238.html

Пожилой мужчина погиб во время восхождения в районе горного массива Вачкажец на Камчатке в результате остановки сердца, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 14.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен – РИА Новости. Пожилой мужчина погиб во время восхождения в районе горного массива Вачкажец на Камчатке в результате остановки сердца, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. "Пожилой мужчина погиб, совершая восхождение в районе горного массива Вачкажец", – проинформировали в главке. По данным ведомства, трагедия произошла в субботу. Турист поднимался на гору Летняя Поперечная, когда у него остановилось сердце. Спасти мужчину не удалось. "Помощь полиции в эвакуации тела погибшего оказали сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и краевые спасатели ПСО КГКУ "ЦОД"", — уточнили в МЧС. Гора Летняя Поперечная высотой 1417 метров входит в состав горного массива Вачкажец, который образовался на месте древнего вулкана, разрушенного взрывным извержением. Этот район популярен среди туристов и альпинистов, но требует специальной подготовки для безопасного восхождения.

