На Камчатке при восхождении на гору погиб турист - РИА Новости, 14.09.2025
02:29 14.09.2025
На Камчатке при восхождении на гору погиб турист
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен – РИА Новости. Пожилой мужчина погиб во время восхождения в районе горного массива Вачкажец на Камчатке в результате остановки сердца, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. "Пожилой мужчина погиб, совершая восхождение в районе горного массива Вачкажец", – проинформировали в главке. По данным ведомства, трагедия произошла в субботу. Турист поднимался на гору Летняя Поперечная, когда у него остановилось сердце. Спасти мужчину не удалось. "Помощь полиции в эвакуации тела погибшего оказали сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и краевые спасатели ПСО КГКУ "ЦОД"", — уточнили в МЧС. Гора Летняя Поперечная высотой 1417 метров входит в состав горного массива Вачкажец, который образовался на месте древнего вулкана, разрушенного взрывным извержением. Этот район популярен среди туристов и альпинистов, но требует специальной подготовки для безопасного восхождения.
2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен – РИА Новости. Пожилой мужчина погиб во время восхождения в районе горного массива Вачкажец на Камчатке в результате остановки сердца, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Пожилой мужчина погиб, совершая восхождение в районе горного массива Вачкажец", – проинформировали в главке.
По данным ведомства, трагедия произошла в субботу. Турист поднимался на гору Летняя Поперечная, когда у него остановилось сердце. Спасти мужчину не удалось.
"Помощь полиции в эвакуации тела погибшего оказали сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и краевые спасатели ПСО КГКУ "ЦОД"", — уточнили в МЧС.
Гора Летняя Поперечная высотой 1417 метров входит в состав горного массива Вачкажец, который образовался на месте древнего вулкана, разрушенного взрывным извержением. Этот район популярен среди туристов и альпинистов, но требует специальной подготовки для безопасного восхождения.
