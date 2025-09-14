Рейтинг@Mail.ru
ЦИК создает все условия для выбора способов голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/tsik-2041906224.html
ЦИК создает все условия для выбора способов голосования, заявила Памфилова
ЦИК создает все условия для выбора способов голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 14.09.2025
ЦИК создает все условия для выбора способов голосования, заявила Памфилова
ЦИК РФ создает все условия, чтобы у людей был максимальный выбор способов голосования, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:02:00+03:00
2025-09-14T21:02:00+03:00
политика
элла памфилова
цик рф
единый день голосования — 2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК РФ создает все условия, чтобы у людей был максимальный выбор способов голосования, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы создаём все условия для того, чтобы у людей был максимальный выбор", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. По ее мнению, самое большое достоинство российской избирательной системы в том, что она даёт людям право выбора, расширяет возможности.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1cef40bfe31b5d2bbfd932ad5c7a264f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, элла памфилова, цик рф, единый день голосования — 2025, россия
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025, Россия
ЦИК создает все условия для выбора способов голосования, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК создает все условия для максимального выбора способов голосования

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК РФ создает все условия, чтобы у людей был максимальный выбор способов голосования, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мы создаём все условия для того, чтобы у людей был максимальный выбор", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
По ее мнению, самое большое достоинство российской избирательной системы в том, что она даёт людям право выбора, расширяет возможности.
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова: атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на дистанционное голосование
Вчера, 20:27
 
ПолитикаЭлла ПамфиловаЦИК РФЕдиный день голосования — 2025Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала