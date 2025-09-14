https://ria.ru/20250914/tsik-2041906224.html
ЦИК создает все условия для выбора способов голосования, заявила Памфилова
политика
элла памфилова
цик рф
единый день голосования — 2025
россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК РФ создает все условия, чтобы у людей был максимальный выбор способов голосования, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы создаём все условия для того, чтобы у людей был максимальный выбор", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. По ее мнению, самое большое достоинство российской избирательной системы в том, что она даёт людям право выбора, расширяет возможности.
