ЦИК ожидает наращивания Западом попыток воздействия на избирателей
2025-09-14T17:41:00+03:00
россия
игорь борисов
политика
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центризбирком России ожидает продолжения наращивания усилий коллективного Запада, направленных на искажение свободы воли избирателей, заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов. "Мы ожидаем, конечно, продолжения наращивания усилий коллективного Запада, направленных на искажение свободы воли избирателей, попыток воздействия на избирательный процесс", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК.
россия
