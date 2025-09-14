https://ria.ru/20250914/tsik-2041876223.html

ЦИК ожидает наращивания Западом попыток воздействия на избирателей

ЦИК ожидает наращивания Западом попыток воздействия на избирателей - РИА Новости, 14.09.2025

ЦИК ожидает наращивания Западом попыток воздействия на избирателей

Центризбирком России ожидает продолжения наращивания усилий коллективного Запада, направленных на искажение свободы воли избирателей, заявил член ЦИК РФ Игорь... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T17:41:00+03:00

2025-09-14T17:41:00+03:00

2025-09-14T17:41:00+03:00

россия

игорь борисов

политика

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041837439_0:66:3158:1842_1920x0_80_0_0_cecb84e69695e5bd1f96e26f880d1e14.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центризбирком России ожидает продолжения наращивания усилий коллективного Запада, направленных на искажение свободы воли избирателей, заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов. "Мы ожидаем, конечно, продолжения наращивания усилий коллективного Запада, направленных на искажение свободы воли избирателей, попыток воздействия на избирательный процесс", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, игорь борисов, политика, единый день голосования — 2025