17:41 14.09.2025
ЦИК ожидает наращивания Западом попыток воздействия на избирателей
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центризбирком России ожидает продолжения наращивания усилий коллективного Запада, направленных на искажение свободы воли избирателей, заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов. "Мы ожидаем, конечно, продолжения наращивания усилий коллективного Запада, направленных на искажение свободы воли избирателей, попыток воздействия на избирательный процесс", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центризбирком России ожидает продолжения наращивания усилий коллективного Запада, направленных на искажение свободы воли избирателей, заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов.
"Мы ожидаем, конечно, продолжения наращивания усилий коллективного Запада, направленных на искажение свободы воли избирателей, попыток воздействия на избирательный процесс", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
