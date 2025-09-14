https://ria.ru/20250914/tsik-2041874637.html
В ЦИК заявили о 15 миллионах потенциально опасных воздействий на сайт
В ЦИК заявили о 15 миллионах потенциально опасных воздействий на сайт - РИА Новости, 14.09.2025
В ЦИК заявили о 15 миллионах потенциально опасных воздействий на сайт
Около 15 миллионов потенциально опасных воздействий, направленных против ресурсов ЦИК РФ, было зафиксировано с 1 июня, сообщил член Центризбиркома Игорь... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T17:32:00+03:00
2025-09-14T17:32:00+03:00
2025-09-14T17:37:00+03:00
единый день голосования — 2025
игорь борисов
цик рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5db24fc1a6a03bdca8c513d3d641b715.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 15 миллионов потенциально опасных воздействий, направленных против ресурсов ЦИК РФ, было зафиксировано с 1 июня, сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов."Количество потенциально опасных воздействий, направленных на интернет-портал ЦИК России в сети интернет, по состоянию на 14.00 сегодняшнего числа, воскресенье, всего, речь идёт об атаках высокой и средней интенсивности, было зафиксировано... с 1 июня 2025 года - 15 миллионов 328 тысяч 873 атаки", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041874729.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3f96201084d0292064f337917fe3fd13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2025, игорь борисов, цик рф, россия
Единый день голосования — 2025, Игорь Борисов, ЦИК РФ, Россия
В ЦИК заявили о 15 миллионах потенциально опасных воздействий на сайт
ЦИК с 1 июня зафиксировала 15 миллионов опасных воздействий против ресурсов