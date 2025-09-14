https://ria.ru/20250914/tsik-2041874637.html

В ЦИК заявили о 15 миллионах потенциально опасных воздействий на сайт

единый день голосования — 2025

игорь борисов

цик рф

россия

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 15 миллионов потенциально опасных воздействий, направленных против ресурсов ЦИК РФ, было зафиксировано с 1 июня, сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов."Количество потенциально опасных воздействий, направленных на интернет-портал ЦИК России в сети интернет, по состоянию на 14.00 сегодняшнего числа, воскресенье, всего, речь идёт об атаках высокой и средней интенсивности, было зафиксировано... с 1 июня 2025 года - 15 миллионов 328 тысяч 873 атаки", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК.

