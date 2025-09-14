Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК заявили о 15 миллионах потенциально опасных воздействий на сайт
17:32 14.09.2025
В ЦИК заявили о 15 миллионах потенциально опасных воздействий на сайт
В ЦИК заявили о 15 миллионах потенциально опасных воздействий на сайт
единый день голосования — 2025
игорь борисов
цик рф
россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 15 миллионов потенциально опасных воздействий, направленных против ресурсов ЦИК РФ, было зафиксировано с 1 июня, сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов."Количество потенциально опасных воздействий, направленных на интернет-портал ЦИК России в сети интернет, по состоянию на 14.00 сегодняшнего числа, воскресенье, всего, речь идёт об атаках высокой и средней интенсивности, было зафиксировано... с 1 июня 2025 года - 15 миллионов 328 тысяч 873 атаки", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК.
единый день голосования — 2025, игорь борисов, цик рф, россия
Единый день голосования — 2025, Игорь Борисов, ЦИК РФ, Россия
Информационный центр ЦИК РФ
Информационный центр ЦИК РФ
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 15 миллионов потенциально опасных воздействий, направленных против ресурсов ЦИК РФ, было зафиксировано с 1 июня, сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов.
"Количество потенциально опасных воздействий, направленных на интернет-портал ЦИК России в сети интернет, по состоянию на 14.00 сегодняшнего числа, воскресенье, всего, речь идёт об атаках высокой и средней интенсивности, было зафиксировано... с 1 июня 2025 года - 15 миллионов 328 тысяч 873 атаки", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК.
В ЦИК рассказали об атаках на интернет-портал
Единый день голосования — 2025Игорь БорисовЦИК РФРоссия
 
 
