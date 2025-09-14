https://ria.ru/20250914/tsik-2041803939.html

ЦИК ожидал распространения фейков о выборах, заявила Памфилова

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК РФ прогнозировал, что в ЕДГ-2025 будут распространяться фейки о выборах, пока их было немного, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы совместно с нашими партнерами АНО "Диалог" отслеживаем эти фейки, то есть идет мониторинг в регионах. Пока, и слава богу, их немного, совсем немного... И есть в этом и, скажем, крупица нашей тщательной подготовительной работы на их предупреждение", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

