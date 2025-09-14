Рейтинг@Mail.ru
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК
14.09.2025
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК
На интернет-ресурсы ЦИК идет беспрецедентная хакерская атака, но она не влияет на ход голосования, сообщила глава комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На интернет-ресурсы ЦИК идет беспрецедентная хакерская атака, но она не влияет на ход голосования, сообщила глава комиссии Элла Памфилова."В эти часы идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета. &lt;...&gt; На работоспособность государственной автоматизированной системы "Выборы" и дистанционное электронное голосование атаки не повлияли", — сказала она на брифинге.Всего ЦИК зафиксировал около 290 тысяч попыток взлома портала самой комиссии и более 300 — платформы дистанционного электронного голосования.По последним данным, свыше 16 миллионов россиян уже отдали свои голоса на выборах разного уровня, более полутора миллионов сделали это с помощью ДЭГ.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Всего ЦИК зафиксировал около 290 тысяч попыток взлома портала самой комиссии и более 300 — платформы дистанционного электронного голосования.

Как сообщил Роскомнадзор, в воскресенье зафиксировали 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Их общая продолжительность составила три часа 40 минут.

По последним данным, свыше 16 миллионов россиян уже отдали свои голоса на выборах разного уровня, более полутора миллионов сделали это с помощью ДЭГ.
Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
