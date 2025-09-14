Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши назвал условие вручения Трампу Нобелевской премии мира
17:41 14.09.2025
Глава МИД Польши назвал условие вручения Трампу Нобелевской премии мира
Глава МИД Польши назвал условие вручения Трампу Нобелевской премии мира
в мире
украина
польша
сша
дональд трамп
радослав сикорский
жозе рамуш-орта
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира, если сможет добиться такого мира в украинском конфликте, при котором Украина сохранит границы, которые будет способна защищать, сообщает британская газета Guardian. "Сикорский заявил, что надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию, если сможет достичь "справедливого мира", то есть "Украина должна остаться в пределах границ, которые она сможет защищать, и интегрироваться с Западом", - говорится в сообщении газеты. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премии, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
украина
польша
сша
в мире, украина, польша, сша, дональд трамп, радослав сикорский, жозе рамуш-орта
В мире, Украина, Польша, США, Дональд Трамп, Радослав Сикорский, Жозе Рамуш-Орта
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира, если сможет добиться такого мира в украинском конфликте, при котором Украина сохранит границы, которые будет способна защищать, сообщает британская газета Guardian.
"Сикорский заявил, что надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию, если сможет достичь "справедливого мира", то есть "Украина должна остаться в пределах границ, которые она сможет защищать, и интегрироваться с Западом", - говорится в сообщении газеты.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премии, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
В миреУкраинаПольшаСШАДональд ТрампРадослав СикорскийЖозе Рамуш-Орта
 
 
