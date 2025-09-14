https://ria.ru/20250914/tramp-2041876039.html

Глава МИД Польши назвал условие вручения Трампу Нобелевской премии мира

Глава МИД Польши назвал условие вручения Трампу Нобелевской премии мира - РИА Новости, 14.09.2025

Глава МИД Польши назвал условие вручения Трампу Нобелевской премии мира

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира, если сможет добиться... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T17:41:00+03:00

2025-09-14T17:41:00+03:00

2025-09-14T17:43:00+03:00

в мире

украина

польша

сша

дональд трамп

радослав сикорский

жозе рамуш-орта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_88889e7b461c86483974ff73905a0840.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира, если сможет добиться такого мира в украинском конфликте, при котором Украина сохранит границы, которые будет способна защищать, сообщает британская газета Guardian. "Сикорский заявил, что надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию, если сможет достичь "справедливого мира", то есть "Украина должна остаться в пределах границ, которые она сможет защищать, и интегрироваться с Западом", - говорится в сообщении газеты. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премии, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.

https://ria.ru/20250914/tramp-2041871068.html

https://ria.ru/20250912/tramp-2041336373.html

украина

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, сша, дональд трамп, радослав сикорский, жозе рамуш-орта