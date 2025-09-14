Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии написал открытое эссе для начала диалога с Трампом - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/tramp-2041871068.html
Президент Бразилии написал открытое эссе для начала диалога с Трампом
Президент Бразилии написал открытое эссе для начала диалога с Трампом - РИА Новости, 14.09.2025
Президент Бразилии написал открытое эссе для начала диалога с Трампом
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал открытое эссе для начала "откровенного диалога" с президентом США Дональдом Трампом, оно было опубликовано... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T17:14:00+03:00
2025-09-14T17:14:00+03:00
в мире
бразилия
сша
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027539840_0:72:1739:1050_1920x0_80_0_0_27cb33ef7444b8db57cb7d5e04436497.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал открытое эссе для начала "откровенного диалога" с президентом США Дональдом Трампом, оно было опубликовано в американской газете New York Times. Ранее Лула да Силва заявил, что Трамп "не хочет разговаривать" с ним после появления информации о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров. "Я решил написать это эссе, чтобы начать открытый и откровенный диалог с президентом Соединенных Штатов. За десятилетия переговоров, сначала в качестве лидера профсоюза, а затем на посту президента, я научился выслушивать все стороны и учитывать все поставленные на кон интересы. Именно поэтому я внимательно изучил аргументы, которые были приведены администрацией Трампа по поводу введения 50% пошлин на бразильскую продукцию", - говорится в опубликованном письме. Лула да Силва подчеркнул, что решение о введении пошлин "носит политический характер" и не имеет какого-либо экономического обоснования. Он отметил также, что "отход" США от отношений с Бразилией, насчитывающих более 200 лет, приведет к "потерям, которые понесут все". "Президент Трамп, мы по-прежнему открыты для переговоров по любым вопросам, которые могут принести взаимную выгоду", - заявил Лула да Силва, добавив при этом, что демократия и суверенитет Бразилии не являются предметом обсуждения. Президент Бразилии добавил, что видит двусторонние отношения как взаимодействие "двух великих держав", способных уважать друг друга и сотрудничать на благо своих граждан. Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
https://ria.ru/20250914/tramp-2041801961.html
https://ria.ru/20250914/vstrecha-2041762868.html
https://ria.ru/20250913/tramp-2041693692.html
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027539840_122:0:1618:1122_1920x0_80_0_0_d91dc04c3d476ddffbfc95e4431ce50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сша, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии написал открытое эссе для начала диалога с Трампом

Лула да Силва написал открытое эссе для начала откровенного диалога с Трампом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал открытое эссе для начала "откровенного диалога" с президентом США Дональдом Трампом, оно было опубликовано в американской газете New York Times.
Ранее Лула да Силва заявил, что Трамп "не хочет разговаривать" с ним после появления информации о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
СМИ раскрыли, в какое положение Трамп поставил НАТО из-за России
Вчера, 10:48
"Я решил написать это эссе, чтобы начать открытый и откровенный диалог с президентом Соединенных Штатов. За десятилетия переговоров, сначала в качестве лидера профсоюза, а затем на посту президента, я научился выслушивать все стороны и учитывать все поставленные на кон интересы. Именно поэтому я внимательно изучил аргументы, которые были приведены администрацией Трампа по поводу введения 50% пошлин на бразильскую продукцию", - говорится в опубликованном письме.
Лула да Силва подчеркнул, что решение о введении пошлин "носит политический характер" и не имеет какого-либо экономического обоснования. Он отметил также, что "отход" США от отношений с Бразилией, насчитывающих более 200 лет, приведет к "потерям, которые понесут все".
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
FT спрогнозировала, какой будет встреча Трампа с Си Цзиньпином
Вчера, 02:43
"Президент Трамп, мы по-прежнему открыты для переговоров по любым вопросам, которые могут принести взаимную выгоду", - заявил Лула да Силва, добавив при этом, что демократия и суверенитет Бразилии не являются предметом обсуждения.
Президент Бразилии добавил, что видит двусторонние отношения как взаимодействие "двух великих держав", способных уважать друг друга и сотрудничать на благо своих граждан.
Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России
13 сентября, 17:23
 
В миреБразилияСШАДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала