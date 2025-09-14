СМИ: Трамп избрал новую тактику в попытке отложить санкции против России
WP: Трамп пытается отложить санкции, требуя отказа НАТО от российской нефти
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Требование президента США Дональда Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятия новых антироссийских санкций, пишет американская газета The Washington Post.
Вчера президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют его примеру и также откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
В конце июля американский лидер объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа. Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.
В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
