СМИ: Трамп избрал новую тактику в попытке отложить санкции против России
06:01 14.09.2025
СМИ: Трамп избрал новую тактику в попытке отложить санкции против России
в мире
индия
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
нато
МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Требование президента США Дональда Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятия новых антироссийских санкций, пишет американская газета The Washington Post."Некоторые сторонники резких действий против России как в Вашингтоне, так и в Европе заявили в субботу, что последнее требование Трампа воспринимается ими как тактика, позволяющая ему избегать шагов против России", — говорится в материале.Вчера президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют его примеру и также откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.Пошлины ТрампаВ последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.В конце июля американский лидер объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа. Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Требование президента США Дональда Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятия новых антироссийских санкций, пишет американская газета The Washington Post.
"Некоторые сторонники резких действий против России как в Вашингтоне, так и в Европе заявили в субботу, что последнее требование Трампа воспринимается ими как тактика, позволяющая ему избегать шагов против России", — говорится в материале.
Вчера президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют его примеру и также откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

Пошлины Трампа

В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
В конце июля американский лидер объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа. Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.
В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
