Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке и на светофоре - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/telefon-2041763512.html
Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке и на светофоре
Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке и на светофоре - РИА Новости, 14.09.2025
Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке и на светофоре
Законом запрещено использовать телефон во время езды, однако в пробке и на красный сигнал светофора автомобиль фактически не двигается, и поэтому нарушения нет, РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T03:00:00+03:00
2025-09-14T03:00:00+03:00
авто
ассоциация юристов россии
гибдд мвд рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27148/77/271487769_0:625:1333:1375_1920x0_80_0_0_289162b42b800acec2099e7fb1d04977.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Законом запрещено использовать телефон во время езды, однако в пробке и на красный сигнал светофора автомобиль фактически не двигается, и поэтому нарушения нет, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина. "Использование телефона в пробке или на светофоре не является нарушением, так как автомобиль фактически не осуществляет движение", - рассказала агентству юрист. Однако, по словам Бачуриной, при начале движения транспорта телефон необходимо убирать. За использование гаджета во время езды предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей, подчеркнула правозащитница. Бачурина добавила, что повторное нарушение влечет такое же наказание, что и первое, но может учитываться при оценке вины в случае ДТП. Юрист отметила, что пользоваться телефоном во время движения можно только в экстренных ситуациях: позвонить в скорую, полицию и пожарным. Допустимо временное нарушение правил при крайней необходимости, если действия направлены на спасение человека, с условием, что у водителя нет возможности остановиться, например, на трассе, объяснила Бачурина. Правозащитница также поделилась, что штраф за использование телефона за рулем можно обжаловать, но нужны доказательства невиновности: видео с регистратора, показания свидетелей или распечатка звонков. Кроме того, для обжалования штрафа нужно обратиться в ГИБДД через "Госуслуги" или напрямую в течение десяти дней с момента получения постановления, заключила Бачурина.
https://ria.ru/20250913/prava-2041599211.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27148/77/271487769_0:500:1333:1500_1920x0_80_0_0_006293fa045a58850981fa45584bec32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, ассоциация юристов россии, гибдд мвд рф, россия, общество
Авто, Ассоциация юристов России, ГИБДД МВД РФ, Россия, Общество
Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке и на светофоре

Юрист Бачурина: использование телефона в пробке не является нарушением

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобильные пробки
Автомобильные пробки - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобильные пробки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Законом запрещено использовать телефон во время езды, однако в пробке и на красный сигнал светофора автомобиль фактически не двигается, и поэтому нарушения нет, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.
"Использование телефона в пробке или на светофоре не является нарушением, так как автомобиль фактически не осуществляет движение", - рассказала агентству юрист.
Однако, по словам Бачуриной, при начале движения транспорта телефон необходимо убирать. За использование гаджета во время езды предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей, подчеркнула правозащитница. Бачурина добавила, что повторное нарушение влечет такое же наказание, что и первое, но может учитываться при оценке вины в случае ДТП.
Юрист отметила, что пользоваться телефоном во время движения можно только в экстренных ситуациях: позвонить в скорую, полицию и пожарным. Допустимо временное нарушение правил при крайней необходимости, если действия направлены на спасение человека, с условием, что у водителя нет возможности остановиться, например, на трассе, объяснила Бачурина.
Правозащитница также поделилась, что штраф за использование телефона за рулем можно обжаловать, но нужны доказательства невиновности: видео с регистратора, показания свидетелей или распечатка звонков. Кроме того, для обжалования штрафа нужно обратиться в ГИБДД через "Госуслуги" или напрямую в течение десяти дней с момента получения постановления, заключила Бачурина.
Штрафы за неправильную парковку - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Юрист рассказала, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку
Вчера, 07:02
 
АвтоАссоциация юристов РоссииГИБДД МВД РФРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала