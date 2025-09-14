https://ria.ru/20250914/tanki-2041775284.html
Польские танки, переданные ВСУ, сгорают вместе с экипажами, рассказал боец
2025-09-14T07:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829884243_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_8fe1e8b0055620def8ed7eb93a3f780c.jpg
ГЕНИЧЕСК, 14 сен — РИА Новости. Польские танки РТ-91 (польская копия советского Т-72), которые Варшава передала киевскому режиму в качестве помощи, не выдерживают залпов из современных российских танков и сгорают вместе с экипажами после первого же в них попадания, сообщил РИА Новости командир танка с позывным Депутат. "Встречали также много польских Т-72 (PT-91), которые были подобием наших Т-72, которые были переданы ВСУ и распиарены как самые продвинутые танки. Но на самом деле они горят так, что <…> их танки не выдержат и одного (выстрела. — Прим. ред.). Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину", — сказал Депутат накануне Дня танкиста, который выпадает на 14 сентября. По его словам, от одного кумулятивного снаряда такой польский танк разлетается "в щепки". Ранее сообщалось, что правительство Польши отправило на Украину в качестве помощи киевскому режиму несколько сотен своих танков РТ-91 (польская версия Т-72). Издание Military Watch Magazine отмечало, что Польша решилась на поставку своих копий старых советских T-72 для нужд ВСУ ввиду попытки срочно компенсировать большие потери Киева в технике в боях с российской армией.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
в мире, польша, варшава, украина, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
