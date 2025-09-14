https://ria.ru/20250914/tank-2041787122.html

Танкист "Днепра" рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ

Танкист "Днепра" рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

ГЕНИЧЕСК, 14 сен – РИА Новости. Танковый экипаж группировки войск "Днепр" в боевых условиях экстренно отремонтировал вою машину, попутно заманив бронеколонну ВСУ, а затем полностью ее уничтожил вместе со всей передвигавшейся на ней крупной диверсионной группой врага, сообщил РИА Новости командир танка с позывным "Депутат". "Заходили ДРГ противника на бронетехнике. Два БМП было и один танк. Поступила команда, нужно было прямой наводкой выехать - отработать. Выехали в поле. Механик говорит: "Все прибыли!" Начали работать, и у нас получилось, что не закрывается клин полностью и выстрела не происходит", - рассказал "Депутат". "Механик уже говорит: "Ближе к нам подъезжают, ближе! Ребята, пора работать! Пора работать уже!". Тут мы полностью выбиваем клин. Наводчик дает мне команду, что готов стрелять, я смотрю, а их уже две штуки, и уже танк сзади за ними! Подкараулили целую колонну и начинали разбирать", - поделился командир танкового экипажа. Так как в ствол танка был заряжен осколочный боеприпас, сперва экипаж сделал залп по украинской БМП, затем выстрелил кумулятивным снарядом по танку. "Украинский танк загорелся, экипаж стал покидать машину, дальше начали осколочным работать. И так уничтожили танк и две БМП", - отметил боец.

безопасность, вооруженные силы украины