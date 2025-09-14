Рейтинг@Mail.ru
14.09.2025
Более 110 участников СВО баллотируются в органы МСУ в Татарстане
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
15:32 14.09.2025
Более 110 участников СВО баллотируются в органы МСУ в Татарстане
Более 110 участников СВО баллотируются в органы МСУ в Татарстане - РИА Новости, 14.09.2025
Более 110 участников СВО баллотируются в органы МСУ в Татарстане
В органы местного самоуправления в Татарстане избираются 114 участников специальной военной операции, это почти десятая часть от общего числа баллотирующихся... РИА Новости, 14.09.2025
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. В органы местного самоуправления в Татарстане избираются 114 участников специальной военной операции, это почти десятая часть от общего числа баллотирующихся участников СВО по всей России на нынешних выборах, сообщил замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. "Посмотрите, 114 участников специальной военной операции баллотируются в органы МСУ. Это очень мощная цифра. Это как раз живой ответ на ту задачу, которую поставил президент по формированию новой элиты… В разрезе по стране, мне кажется, Татарстан будет на очень лидерских позициях", - сказал Малькевич в ходе заседания экспертного клуба "Волга". Он уточнил, что в этом году выборы походят в 81 субъекте РФ, по всей России баллотируются 1616 участников СВО. Таким образом, по словам эксперта, практически десятая часть избирающихся участников специальной военной операции баллотируется в Татарстане. "Республика во многом задает патриотические тренды в России в целом", - подчеркнул Малькевич. В Татарстане в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса республики. Также проходят выборы более 7,5 тысячи депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. В органы местного самоуправления в Татарстане избираются 114 участников специальной военной операции, это почти десятая часть от общего числа баллотирующихся участников СВО по всей России на нынешних выборах, сообщил замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"Посмотрите, 114 участников специальной военной операции баллотируются в органы МСУ. Это очень мощная цифра. Это как раз живой ответ на ту задачу, которую поставил президент по формированию новой элиты… В разрезе по стране, мне кажется, Татарстан будет на очень лидерских позициях", - сказал Малькевич в ходе заседания экспертного клуба "Волга".
Он уточнил, что в этом году выборы походят в 81 субъекте РФ, по всей России баллотируются 1616 участников СВО. Таким образом, по словам эксперта, практически десятая часть избирающихся участников специальной военной операции баллотируется в Татарстане.
"Республика во многом задает патриотические тренды в России в целом", - подчеркнул Малькевич.
В Татарстане в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса республики. Также проходят выборы более 7,5 тысячи депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Явка на выборах главы Татарстана на 12.00 составила 34,5%
