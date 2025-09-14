Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" Заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 14.09.2025 (обновлено: 12:12 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/svo-2041811555.html
Войска "Юга" Заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Юга" Заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 14.09.2025
Войска "Юга" Заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:07:00+03:00
2025-09-14T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Коаматорск, Северск, Пазено и Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
донецкая народная республика
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_400fd6bf101f630b38933ffc39a4d309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва, Донецкая Народная Республика, Северск, Вооруженные силы Украины
Войска "Юга" Заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действия войск "Юг"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Коаматорск, Северск, Пазено и Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваДонецкая Народная РеспубликаСеверскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала