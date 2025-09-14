https://ria.ru/20250914/svo-2041811555.html

Войска "Юга" Заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

донецкая народная республика

северск

вооруженные силы украины

МОСКВА, 14 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Коаматорск, Северск, Пазено и Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

