https://ria.ru/20250914/svo-2041811555.html
Войска "Юга" Заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
2025-09-14T12:07:00+03:00
2025-09-14T12:07:00+03:00
2025-09-14T12:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Коаматорск, Северск, Пазено и Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
