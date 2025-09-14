https://ria.ru/20250914/svo-2041811182.html
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в двух областях
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 14.09.2025
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в двух областях
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:06:00+03:00
2025-09-14T12:06:00+03:00
2025-09-14T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексеевка
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_0:302:2978:1977_1920x0_80_0_0_b81c832781527f5f60eb77ebafdcba90.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Садки, Кондратовка, Павловка и Алексеевка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Жовтневое и Белый Колодезь Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
алексеевка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_b021f484b2e4027b605a973eb6872cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, алексеевка, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в двух областях
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях