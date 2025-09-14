https://ria.ru/20250914/svo-2041811182.html

Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в двух областях

Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в двух областях

ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

2025-09-14T12:06:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Садки, Кондратовка, Павловка и Алексеевка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Жовтневое и Белый Колодезь Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

