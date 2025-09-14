https://ria.ru/20250914/sukhov-2041870854.html

Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях

происшествия

александр почуев (адвокат)

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многоженцу Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев."Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого", - сказал защитник.

