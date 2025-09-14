https://ria.ru/20250914/sukhov-2041870854.html
Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях
Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях - РИА Новости, 14.09.2025
Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях
Многоженцу Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T17:11:00+03:00
2025-09-14T17:11:00+03:00
2025-09-14T17:23:00+03:00
происшествия
александр почуев (адвокат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780092860_0:316:1200:991_1920x0_80_0_0_6ac7e9b67f4ebc556382b82bb4b5a174.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многоженцу Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев."Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого", - сказал защитник.
https://ria.ru/20250914/sukhov-2041870507.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780092860_0:317:1200:1217_1920x0_80_0_0_fe3683d41573a5932ebc3366a55ba9ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр почуев (адвокат)
Происшествия, Александр Почуев (адвокат)
Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях
Многоженцу Сухову присвоили статус подозреваемого по делу о развратных действиях