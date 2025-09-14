Рейтинг@Mail.ru
Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 14.09.2025 (обновлено: 17:23 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/sukhov-2041870854.html
Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях
Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях - РИА Новости, 14.09.2025
Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях
Многоженцу Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T17:11:00+03:00
2025-09-14T17:23:00+03:00
происшествия
александр почуев (адвокат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780092860_0:316:1200:991_1920x0_80_0_0_6ac7e9b67f4ebc556382b82bb4b5a174.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многоженцу Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев."Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого", - сказал защитник.
https://ria.ru/20250914/sukhov-2041870507.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780092860_0:317:1200:1217_1920x0_80_0_0_fe3683d41573a5932ebc3366a55ba9ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр почуев (адвокат)
Происшествия, Александр Почуев (адвокат)
Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях

Многоженцу Сухову присвоили статус подозреваемого по делу о развратных действиях

© Фото предоставлено Иваном СуховымИван Сухов
Иван Сухов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото предоставлено Иваном Суховым
Иван Сухов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многоженцу Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
"Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого", - сказал защитник.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Многоженца Сухова допросили по делу о развратных действиях
Вчера, 17:09
 
ПроисшествияАлександр Почуев (адвокат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала