Многоженца Сухова допросили по делу о развратных действиях

Многоженца Ивана Сухова допросили в СК по уголовному делу о развратных действиях, сообщил его адвокат Александр Почуев. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T17:09:00+03:00

москва

александров

владимирская область

александр почуев (адвокат)

ольга ярославская

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многоженца Ивана Сухова допросили в СК по уголовному делу о развратных действиях, сообщил его адвокат Александр Почуев. "Он дал развёрнутые показания, подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу", - написал он в своем Telegram-канале. Допрос проходил в отделе Следственного комитета по городу Александров. "Я заявил ходатайства о проведении очной ставки отца с дочерью, и если следствие одобрит, это будет их первая встреча с тех пор, как она его публично обвинила с телеэкрана. Также защитой заявлено ходатайство о проведении экспертизы образцов крови и волос дочери на предмет выявления следов употребления наркотических и психоактивных веществ. В заключение сегодняшнего следственного дня мною заявлено ходатайство об принятии мер к обеспечению тайны следствия и тайны личной жизни семьи моего доверителя", - сообщает Почуев. Свою вину Сухов не признает. Как сообщали в СУСК по Владимирской области, в отношении Сухова возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Как отмечали в ведомстве, дело возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Кулакова по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери. В декабре 2024 года Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для них.

