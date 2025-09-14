Рейтинг@Mail.ru
Многоженца Сухова допросили по делу о развратных действиях - РИА Новости, 14.09.2025
17:09 14.09.2025
Многоженца Сухова допросили по делу о развратных действиях
Многоженца Ивана Сухова допросили в СК по уголовному делу о развратных действиях, сообщил его адвокат Александр Почуев. РИА Новости, 14.09.2025
москва
александров
владимирская область
александр почуев (адвокат)
ольга ярославская
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многоженца Ивана Сухова допросили в СК по уголовному делу о развратных действиях, сообщил его адвокат Александр Почуев. "Он дал развёрнутые показания, подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу", - написал он в своем Telegram-канале. Допрос проходил в отделе Следственного комитета по городу Александров. "Я заявил ходатайства о проведении очной ставки отца с дочерью, и если следствие одобрит, это будет их первая встреча с тех пор, как она его публично обвинила с телеэкрана. Также защитой заявлено ходатайство о проведении экспертизы образцов крови и волос дочери на предмет выявления следов употребления наркотических и психоактивных веществ. В заключение сегодняшнего следственного дня мною заявлено ходатайство об принятии мер к обеспечению тайны следствия и тайны личной жизни семьи моего доверителя", - сообщает Почуев. Свою вину Сухов не признает. Как сообщали в СУСК по Владимирской области, в отношении Сухова возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Как отмечали в ведомстве, дело возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Кулакова по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери. В декабре 2024 года Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для них.
москва
александров
владимирская область
москва, александров, владимирская область, александр почуев (адвокат), ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Александров, Владимирская область, Александр Почуев (адвокат), Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многоженца Ивана Сухова допросили в СК по уголовному делу о развратных действиях, сообщил его адвокат Александр Почуев.
"Он дал развёрнутые показания, подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу", - написал он в своем Telegram-канале.
Допрос проходил в отделе Следственного комитета по городу Александров.
"Я заявил ходатайства о проведении очной ставки отца с дочерью, и если следствие одобрит, это будет их первая встреча с тех пор, как она его публично обвинила с телеэкрана. Также защитой заявлено ходатайство о проведении экспертизы образцов крови и волос дочери на предмет выявления следов употребления наркотических и психоактивных веществ. В заключение сегодняшнего следственного дня мною заявлено ходатайство об принятии мер к обеспечению тайны следствия и тайны личной жизни семьи моего доверителя", - сообщает Почуев.
Свою вину Сухов не признает.
Как сообщали в СУСК по Владимирской области, в отношении Сухова возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
Как отмечали в ведомстве, дело возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Кулакова по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери.
В декабре 2024 года Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для них.
МоскваАлександровВладимирская областьАлександр Почуев (адвокат)Ольга ЯрославскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
