Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Карецкий по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.",- сказано в карточке уголовного дела. Личность фигуранта и суть уголовного дела не сообщаются из-за грифа секретности. Согласно картотеке, Карецкого арестовали в пятницу. По статье 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

2025

