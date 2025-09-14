Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 14.09.2025
16:48 14.09.2025
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 14.09.2025
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Карецкий по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Карецкий по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.",- сказано в карточке уголовного дела. Личность фигуранта и суть уголовного дела не сообщаются из-за грифа секретности. Согласно картотеке, Карецкого арестовали в пятницу. По статье 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Карецкий по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.",- сказано в карточке уголовного дела.
Личность фигуранта и суть уголовного дела не сообщаются из-за грифа секретности. Согласно картотеке, Карецкого арестовали в пятницу.
По статье 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Супруг Ивлеевой через суд добился принятия наследства
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
