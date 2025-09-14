Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило продлить арест главреду Baza - РИА Новости, 14.09.2025
14:30 14.09.2025
Следствие попросило продлить арест главреду Baza
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить срок содержания под стражей главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки, сообщается в картотеке суда. "Судебное заседание назначено на 16 сентября", - сказано в карточке уголовного дела. Ходатайства о продлении меры пресечения поступили в суд и в отношении сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой, а также полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова. Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает. Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей. Трифонова и Лукьянову арестовали в июле. Под стражей также оказались трое полицейских по данному делу: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Александр Аблаев также дал признательные показания. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
происшествия, москва, краснодар, белгород, глеб трифонов, александр селиванов, telegram-канал baza, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza
Происшествия, Москва, Краснодар, Белгород, Глеб Трифонов, Александр Селиванов, Telegram-канал Baza, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Обыски в офисе Telegram-канала Baza
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить срок содержания под стражей главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки, сообщается в картотеке суда.
"Судебное заседание назначено на 16 сентября", - сказано в карточке уголовного дела.
Ходатайства о продлении меры пресечения поступили в суд и в отношении сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой, а также полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова.
Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает.
Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей.
Трифонова и Лукьянову арестовали в июле. Под стражей также оказались трое полицейских по данному делу: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей.
Позже в суде стало известно, что Александр Аблаев также дал признательные показания.
По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Двое полицейских были лично не знакомы с главредом Baza, рассказал адвокат
7 августа, 15:31
 
ПроисшествияМоскваКраснодарБелгородГлеб ТрифоновАлександр СеливановTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Обыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
