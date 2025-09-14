Рейтинг@Mail.ru
Супруг Ивлеевой через суд добился принятия наследства
06:25 14.09.2025
Супруг Ивлеевой через суд добился принятия наследства
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Супруг блогера Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак через суд добился установления факта принятия наследства и признания права собственности на имущество его родного умершего брата, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Бегак обратился в суд с иском, ответчиками по которому являются его мать Дарья Семёнова и Департамент городского имущества Москвы. Так, в исковом заявлении он указал, что после смерти родного брата открылось наследство в виде 1/9 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/6 доли на земельный участок, расположенные в ДСК "Советский писатель". Уточняется, что никто из родственников к нотариусу с заявлением о принятии наследства не обращался. После смерти брата Бегак принял дом и земельный участок, использует его по назначению, несет расходы по содержанию и во внесудебном порядке признать его право на данные доли не представлялось возможным. Мать Бегака в судебное заседание не явилась, направила своего представителя и исковые требования сына признала. Из документов следует, что наследником первой очереди являлась Семёнова, однако в установленный законом шестимесячный срок наследство не приняла, поэтому имелись все основания для признания Бегака к наследованию как наследника по закону второй очереди. Таким образом, суд удовлетворил требования истца. СМИ сообщали, что старший брат Филиппа Максим погиб в возрасте 24 лет. Его убили из-за карточного долга.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Супруг блогера Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак через суд добился установления факта принятия наследства и признания права собственности на имущество его родного умершего брата, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Бегак обратился в суд с иском, ответчиками по которому являются его мать Дарья Семёнова и Департамент городского имущества Москвы. Так, в исковом заявлении он указал, что после смерти родного брата открылось наследство в виде 1/9 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/6 доли на земельный участок, расположенные в ДСК "Советский писатель".
Уточняется, что никто из родственников к нотариусу с заявлением о принятии наследства не обращался. После смерти брата Бегак принял дом и земельный участок, использует его по назначению, несет расходы по содержанию и во внесудебном порядке признать его право на данные доли не представлялось возможным.
Мать Бегака в судебное заседание не явилась, направила своего представителя и исковые требования сына признала. Из документов следует, что наследником первой очереди являлась Семёнова, однако в установленный законом шестимесячный срок наследство не приняла, поэтому имелись все основания для признания Бегака к наследованию как наследника по закону второй очереди.
Таким образом, суд удовлетворил требования истца.
СМИ сообщали, что старший брат Филиппа Максим погиб в возрасте 24 лет. Его убили из-за карточного долга.
