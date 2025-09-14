Рейтинг@Mail.ru
Крикалев рассказал о параметрах развертывания новой орбитальной станции - РИА Новости, 14.09.2025
14.09.2025
Крикалев рассказал о параметрах развертывания новой орбитальной станции
Крикалев рассказал о параметрах развертывания новой орбитальной станции - РИА Новости, 14.09.2025
Крикалев рассказал о параметрах развертывания новой орбитальной станции
"Роскосмос" продолжает обсуждать варианты, на какой орбите разворачивать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Роскосмос" продолжает обсуждать варианты, на какой орбите разворачивать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Роскосмоса", спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалёв. "Мы сами сейчас обсуждаем варианты, как наиболее эффективно разворачивать станцию", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о возможности изменения орбиты, на которой планируется развертывать станцию. "Сейчас пока решения еще не приняты", - добавил он. В России идёт проектирование Российской орбитальной космической станции, которая, как ожидается, позволит РФ продолжить пилотируемую программу после окончания полета Международной космической станции. Пуск первого модуля запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года. МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны - участницы проекта - до 2030 года.
Крикалев рассказал о параметрах развертывания новой орбитальной станции

Крикалев: "Роскосмос" обсуждает варианты, на какой орбите разворачивать РОС

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Роскосмос" продолжает обсуждать варианты, на какой орбите разворачивать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Роскосмоса", спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалёв.
"Мы сами сейчас обсуждаем варианты, как наиболее эффективно разворачивать станцию", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о возможности изменения орбиты, на которой планируется развертывать станцию.
"Сейчас пока решения еще не приняты", - добавил он.
В России идёт проектирование Российской орбитальной космической станции, которая, как ожидается, позволит РФ продолжить пилотируемую программу после окончания полета Международной космической станции. Пуск первого модуля запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны - участницы проекта - до 2030 года.
