В Москве построят около тридцати новых станций - РИА Новости, 14.09.2025
16:38 14.09.2025
В Москве построят около тридцати новых станций
В Москве построят около тридцати новых станций
Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина построили и реконструировали более 120 станций метро и МЦК. Московское метро стало не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития новых районов. К 2030 году планируем построить еще около 30 новых станции", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса. Ко Дню города дептранс вместе с Градостроительным комплексом Москвы запустили два тематических поезда, которые будут курсировать по Троицкой линии метро и познакомят пассажиров с основными достижениями столицы в сферах градостроительства и развития столичной инфраструктуры. Вагоны поезда посвятили различным направлениям работы: "Строительство и город", "Социальная инфраструктура", "Здравоохранение", "Образование", "Реновация", "Цифровизация", "Дороги и транспорт", "Работа и будущее". "Тематический поезд с Совенком-Реновеноком - это наглядный пример того, как транспорт и строительство вместе формируют современный облик Москвы", - добавил Ликсутов.
В Москве построят около тридцати новых станций

В Москве к 2030 году построят около тридцати новых станций

© АГН "Москва" / Александр АвиловНовая станция Троицкой линии метро – "ЗИЛ"
Новая станция Троицкой линии метро – ЗИЛ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Новая станция Троицкой линии метро – "ЗИЛ". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина построили и реконструировали более 120 станций метро и МЦК. Московское метро стало не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития новых районов. К 2030 году планируем построить еще около 30 новых станции", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса.
Ко Дню города дептранс вместе с Градостроительным комплексом Москвы запустили два тематических поезда, которые будут курсировать по Троицкой линии метро и познакомят пассажиров с основными достижениями столицы в сферах градостроительства и развития столичной инфраструктуры.
Вагоны поезда посвятили различным направлениям работы: "Строительство и город", "Социальная инфраструктура", "Здравоохранение", "Образование", "Реновация", "Цифровизация", "Дороги и транспорт", "Работа и будущее".
"Тематический поезд с Совенком-Реновеноком - это наглядный пример того, как транспорт и строительство вместе формируют современный облик Москвы", - добавил Ликсутов.
СтроительствоМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
