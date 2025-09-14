https://ria.ru/20250914/stantsii-2041863562.html

В Москве построят около тридцати новых станций

В Москве построят около тридцати новых станций - РИА Новости, 14.09.2025

В Москве построят около тридцати новых станций

Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:38:00+03:00

2025-09-14T16:38:00+03:00

2025-09-14T16:38:00+03:00

строительство

москва

максим ликсутов

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041685917_0:9:3000:1696_1920x0_80_0_0_5c15cb23d57e842b567c0b189a58aea1.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина построили и реконструировали более 120 станций метро и МЦК. Московское метро стало не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития новых районов. К 2030 году планируем построить еще около 30 новых станции", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса. Ко Дню города дептранс вместе с Градостроительным комплексом Москвы запустили два тематических поезда, которые будут курсировать по Троицкой линии метро и познакомят пассажиров с основными достижениями столицы в сферах градостроительства и развития столичной инфраструктуры. Вагоны поезда посвятили различным направлениям работы: "Строительство и город", "Социальная инфраструктура", "Здравоохранение", "Образование", "Реновация", "Цифровизация", "Дороги и транспорт", "Работа и будущее". "Тематический поезд с Совенком-Реновеноком - это наглядный пример того, как транспорт и строительство вместе формируют современный облик Москвы", - добавил Ликсутов.

https://ria.ru/20250913/putin-2041690018.html

https://ria.ru/20250913/sobjanin-2041684914.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

строительство, москва, максим ликсутов , сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)