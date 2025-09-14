Рейтинг@Mail.ru
Трамп вряд ли отложит визит в Великобританию, заявил экс-посол Форд - РИА Новости, 14.09.2025
16:06 14.09.2025
Трамп вряд ли отложит визит в Великобританию, заявил экс-посол Форд
Президент США Дональд Трамп вряд ли отложит визит в Великобританию из-за протестов в стране, завил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли отложит визит в Великобританию из-за протестов в стране, завил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Трамп посетит Великобританию с официальным визитом 17-19 сентября. "Было бы удивительно, если бы организаторы протеста предприняли какие-либо действия, которые повлияли бы на визит Трампа. Напротив, они склонны поддерживать Трампа, чьё мировоззрение во многом совпадает с их собственным. Вряд ли Трамп отложит свой визит, который, несомненно, гарантирует ему почти императорский статус и несколько дней мирового внимания, которого он так жаждет", - сказал Форд. Экс-посол отметил, что недавнее убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, возможно, подогрело саму атмосферу протестов, однако не стало их первопричиной. "Люди больше недовольны местными условиями", - добавил он. Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек. Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступали против ограничения миграции.
Трамп вряд ли отложит визит в Великобританию, заявил экс-посол Форд

Экс-посол Форд: Трамп вряд ли отложит визит в Британию из-за протестов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли отложит визит в Великобританию из-за протестов в стране, завил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Трамп посетит Великобританию с официальным визитом 17-19 сентября.
"Было бы удивительно, если бы организаторы протеста предприняли какие-либо действия, которые повлияли бы на визит Трампа. Напротив, они склонны поддерживать Трампа, чьё мировоззрение во многом совпадает с их собственным. Вряд ли Трамп отложит свой визит, который, несомненно, гарантирует ему почти императорский статус и несколько дней мирового внимания, которого он так жаждет", - сказал Форд.
Экс-посол отметил, что недавнее убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, возможно, подогрело саму атмосферу протестов, однако не стало их первопричиной.
"Люди больше недовольны местными условиями", - добавил он.
Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек. Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступали против ограничения миграции.
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне
13 сентября, 23:50
 
