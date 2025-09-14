Рейтинг@Mail.ru
"Это не учения". США готовятся к новому крупному конфликту - РИА Новости, 14.09.2025
08:00 14.09.2025 (обновлено: 08:02 14.09.2025)
"Это не учения". США готовятся к новому крупному конфликту
"Это не учения". США готовятся к новому крупному конфликту - РИА Новости, 14.09.2025
"Это не учения". США готовятся к новому крупному конфликту
Обострение между США и Венесуэлой набирает обороты. В Пентагоне официально заявили: действия американских вооруженных сил в Карибском море уже не носят характер РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Обострение между США и Венесуэлой набирает обороты. В Пентагоне официально заявили: действия американских вооруженных сил в Карибском море уже не носят характер штатных учений. О развитии ситуации — в материале РИА Новости."Во имя национальных интересов"На уходящей неделе американский министр обороны Пит Хегсет побывал в Пуэрто-Рико (неинкорпорированная территория США под управлением Вашингтона) — пообщался с представителями местной администрации, выступил перед моряками и морскими пехотинцами на борту десантного корабля USS Iwo Jima.Обращаясь к военнослужащим, Хегсет сделал неожиданное заявление: сообщил, что USS Iwo Jima выполняет в Карибском море важнейшие задачи."То, чем вы сейчас занимаетесь, — не учения", — отметил министр.Развертывание ВМС США, по его словам, проходит "во имя жизненно важных национальных интересов Соединенных Штатов Америки и призвано положить конец отравлению американского народа".Речь идет о борьбе с наркотрафиком.Под этим предлогом США в конце лета уже направили к берегам Венесуэлы четыре тысячи бойцов. Каракас в ответ разметил 15 тысяч человек в приграничных районах.Относительно долго прямого конфликта удавалось избегать. Но в начале сентября американские ВМС ударили по венесуэльскому судну — оно якобы перевозило наркотики. В результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек.Президент Николас Мадуро отрицает участие Венесуэлы в торговле наркотиками. Но на Вашингтон, судя по всему, эти увещевания не действуют. Например, недавно агентство Reuters сообщило, что США решили разместить десять истребителей F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико — опять же якобы для проведения операций против наркокартелей.Внешняя и внутренняя оппозицияЕдинства мнений в США по поводу противостояния с Венесуэлой нет. Некоторые члены конгресса уже потребовали от Белого дома предоставить юридическое обоснование удара по судну, повлекшего за собой гибель людей. Представители администрации согласились провести брифинг для законодателей, но только секретный, без права обнародовать озвученные данные."Ни за что на свете нельзя утверждать, будто нечто, находившееся на этом судне, представляло непосредственную угрозу Соединенным Штатам в военном смысле", — заявил Адам Смит, демократ из комитета палаты представителей (нижней палаты конгресса) по делам вооруженных сил.Официальные лица Венесуэлы также раскритиковали действия администрации США."Как может существовать наркокартель, если здесь нет наркотиков?" — заявила вице-президент республики Делси Родригес, ссылаясь на данные о том, что ее страна не производит кокаин, он в основном ввозится контрабандой по тихоокеанским маршрутам. "Им (американцам. — Прим. ред.) нужно починить GPS", — иронично отметила она.Действительно, как уточняют и американские СМИ, управление ООН по наркотикам и преступности в докладе за 2023-й заявило: Тихий океан — более крупный маршрут морской торговли кокаином, чем Карибский бассейн.Мадуро в очередной раз предположил, что американские военные стремятся отстранить его от власти. Дональд Трамп, в свою очередь, говорит, что лишь выполняет предвыборные обещания, а цели свергнуть режим в Венесуэле у него нет.Одновременно США пытаются указать на агрессивные действия венесуэльских вооруженных сил. В частности, Пентагон обвинил Каракас в "крайне провокационном" пролете истребителей вблизи американского военного корабля. Правительство Венесуэлы по горячим следам не прокомментировало ситуацию.Что дальше?Давление США на Боливарианскую Республику разворачивается в целом на неспокойном фоне. Не так давно Трамп переименовал Минобороны США в "министерство войны" (или, если мягче, военное министерство, такое уже было в истории США). Впрочем, новое название — неофициальное. Хотя тот же Хегсет поддержал идею Трампа, для окончательного утверждения нужно решение законодателей — конгресса. Тем не менее смена приоритетов Вашингтона очевидна.Что касается непосредственно Венесуэлы, то, как отметил в разговоре с РИА Новости россиянин Максим, более восьми лет проживающий в Каракасе, на местных жителей действия США оказывают консолидирующий, а не деморализующий эффект."По поводу намерений американцев здесь никто давно не питает иллюзий, и даже те, кто недоволен режимом Мадуро, конечно, против его отстранения извне, — объяснил Максим. — У них в основном бытовые претензии к властям. Видимо, и в США это понимают. История с Хуаном Гуайдо (экс-спикер парламента Венесуэлы, в 2019-2023 годах самопровозглашенный, при поддержке ряда стран Запада, и. о. президента республики. — Прим. ред.) показала, что давить на Мадуро бессмысленно: на его стороне и население в целом, и силовики. То есть изнутри ситуацию не подорвать".По мнению профессора факультета международных отношений СПбГУ Виктора Хейфеца, американцы еще не приняли окончательного решения о возможности вторжения в Венесуэлу."Но в то же время очевидно, что они максимально усиливают давление, демонстрируют готовность и решимость, чтобы добиться уступок со стороны правительства Мадуро, — говорит эксперт. — Однако пока не ясно, каких именно уступок. То есть война не исключена, но эту грань еще не перешли. Конечно, американская армия сильнее венесуэльской численно и в плане техники. Но в случае ограниченной операции Боливарианская Республика в состоянии нанести существенный урон противнику".Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в свою очередь, считает, что американцы всерьез готовятся к боевым действиям. По его мнению, причины вполне конкретны и продиктованы экономическими соображениями."В Америке сейчас возникла очень интересная ситуация, связанная с введением тарифов на зарубежные товары, — указывает эксперт. — Это оживило, если так можно выразиться, контрабандную торговлю. Создается впечатление, что, помимо незаконных грузов вроде наркотиков и, может быть, оружия, морем идут товары, входящие в номенклатуру обычных. Поэтому не исключено, что в качестве мер борьбы с террористической угрозой могут быть потоплены суда, перевозящие любые контрабандные грузы. И, конечно, необходимо оправдать переименование Министерства обороны. В этом смысле проблема контрабанды и наркотрафика очень вовремя подвернулась".В Каракасе на фоне взвинчивания ставок тоже не сидят без дела. В конце недели Мадуро заявил о реализации так называемого Плана независимости 200, призванного пресечь любые угрозы для Венесуэлы. В рамках оборонных мероприятий будет усилено военное присутствие на сотнях критических для страны направлений.
Новости
"Это не учения". США готовятся к новому крупному конфликту

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Обострение между США и Венесуэлой набирает обороты. В Пентагоне официально заявили: действия американских вооруженных сил в Карибском море уже не носят характер штатных учений. О развитии ситуации — в материале РИА Новости.

"Во имя национальных интересов"

На уходящей неделе американский министр обороны Пит Хегсет побывал в Пуэрто-Рико (неинкорпорированная территория США под управлением Вашингтона) — пообщался с представителями местной администрации, выступил перед моряками и морскими пехотинцами на борту десантного корабля USS Iwo Jima.
Обращаясь к военнослужащим, Хегсет сделал неожиданное заявление: сообщил, что USS Iwo Jima выполняет в Карибском море важнейшие задачи.
"То, чем вы сейчас занимаетесь, — не учения", — отметил министр.
Развертывание ВМС США, по его словам, проходит "во имя жизненно важных национальных интересов Соединенных Штатов Америки и призвано положить конец отравлению американского народа".
Речь идет о борьбе с наркотрафиком.
Под этим предлогом США в конце лета уже направили к берегам Венесуэлы четыре тысячи бойцов. Каракас в ответ разметил 15 тысяч человек в приграничных районах.
Относительно долго прямого конфликта удавалось избегать. Но в начале сентября американские ВМС ударили по венесуэльскому судну — оно якобы перевозило наркотики. В результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек.
Президент Николас Мадуро отрицает участие Венесуэлы в торговле наркотиками. Но на Вашингтон, судя по всему, эти увещевания не действуют. Например, недавно агентство Reuters сообщило, что США решили разместить десять истребителей F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико — опять же якобы для проведения операций против наркокартелей.
Внешняя и внутренняя оппозиция

Единства мнений в США по поводу противостояния с Венесуэлой нет. Некоторые члены конгресса уже потребовали от Белого дома предоставить юридическое обоснование удара по судну, повлекшего за собой гибель людей. Представители администрации согласились провести брифинг для законодателей, но только секретный, без права обнародовать озвученные данные.
"Ни за что на свете нельзя утверждать, будто нечто, находившееся на этом судне, представляло непосредственную угрозу Соединенным Штатам в военном смысле", — заявил Адам Смит, демократ из комитета палаты представителей (нижней палаты конгресса) по делам вооруженных сил.
Официальные лица Венесуэлы также раскритиковали действия администрации США.
"Как может существовать наркокартель, если здесь нет наркотиков?" — заявила вице-президент республики Делси Родригес, ссылаясь на данные о том, что ее страна не производит кокаин, он в основном ввозится контрабандой по тихоокеанским маршрутам. "Им (американцам. — Прим. ред.) нужно починить GPS", — иронично отметила она.
Действительно, как уточняют и американские СМИ, управление ООН по наркотикам и преступности в докладе за 2023-й заявило: Тихий океан — более крупный маршрут морской торговли кокаином, чем Карибский бассейн.
Мадуро в очередной раз предположил, что американские военные стремятся отстранить его от власти. Дональд Трамп, в свою очередь, говорит, что лишь выполняет предвыборные обещания, а цели свергнуть режим в Венесуэле у него нет.
Одновременно США пытаются указать на агрессивные действия венесуэльских вооруженных сил. В частности, Пентагон обвинил Каракас в "крайне провокационном" пролете истребителей вблизи американского военного корабля. Правительство Венесуэлы по горячим следам не прокомментировало ситуацию.
Что дальше?

Давление США на Боливарианскую Республику разворачивается в целом на неспокойном фоне. Не так давно Трамп переименовал Минобороны США в "министерство войны" (или, если мягче, военное министерство, такое уже было в истории США).
Впрочем, новое название — неофициальное. Хотя тот же Хегсет поддержал идею Трампа, для окончательного утверждения нужно решение законодателей — конгресса. Тем не менее смена приоритетов Вашингтона очевидна.
Что касается непосредственно Венесуэлы, то, как отметил в разговоре с РИА Новости россиянин Максим, более восьми лет проживающий в Каракасе, на местных жителей действия США оказывают консолидирующий, а не деморализующий эффект.
"По поводу намерений американцев здесь никто давно не питает иллюзий, и даже те, кто недоволен режимом Мадуро, конечно, против его отстранения извне, — объяснил Максим. — У них в основном бытовые претензии к властям. Видимо, и в США это понимают. История с Хуаном Гуайдо (экс-спикер парламента Венесуэлы, в 2019-2023 годах самопровозглашенный, при поддержке ряда стран Запада, и. о. президента республики. — Прим. ред.) показала, что давить на Мадуро бессмысленно: на его стороне и население в целом, и силовики. То есть изнутри ситуацию не подорвать".
По мнению профессора факультета международных отношений СПбГУ Виктора Хейфеца, американцы еще не приняли окончательного решения о возможности вторжения в Венесуэлу.
"Но в то же время очевидно, что они максимально усиливают давление, демонстрируют готовность и решимость, чтобы добиться уступок со стороны правительства Мадуро, — говорит эксперт. — Однако пока не ясно, каких именно уступок. То есть война не исключена, но эту грань еще не перешли. Конечно, американская армия сильнее венесуэльской численно и в плане техники. Но в случае ограниченной операции Боливарианская Республика в состоянии нанести существенный урон противнику".
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в свою очередь, считает, что американцы всерьез готовятся к боевым действиям. По его мнению, причины вполне конкретны и продиктованы экономическими соображениями.
"В Америке сейчас возникла очень интересная ситуация, связанная с введением тарифов на зарубежные товары, — указывает эксперт. — Это оживило, если так можно выразиться, контрабандную торговлю. Создается впечатление, что, помимо незаконных грузов вроде наркотиков и, может быть, оружия, морем идут товары, входящие в номенклатуру обычных. Поэтому не исключено, что в качестве мер борьбы с террористической угрозой могут быть потоплены суда, перевозящие любые контрабандные грузы. И, конечно, необходимо оправдать переименование Министерства обороны. В этом смысле проблема контрабанды и наркотрафика очень вовремя подвернулась".
В Каракасе на фоне взвинчивания ставок тоже не сидят без дела. В конце недели Мадуро заявил о реализации так называемого Плана независимости 200, призванного пресечь любые угрозы для Венесуэлы. В рамках оборонных мероприятий будет усилено военное присутствие на сотнях критических для страны направлений.
