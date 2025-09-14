Взрыв в поезде под Киевом повредил три вагона
Детонация боеприпасов в поезде под Киевом повредила три вагона
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Детонация боеприпасов в военном составе в ночь на 14 сентября на железной дороге в Киевской области повредила три вагона, маршруты поездов изменены, начато расследование, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.
Ранее в воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание. Информации о погибших или о возгорании вагонов в результате инцидента не поступало. Позже АО "Украинская железная дорога" сообщило об изменении маршрутов нескольких поездов.
"Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз, сообщили "Общественного" в Генштабе. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона - отцеплены", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
В Генштабе уточнили, как передает телеканал, начато расследование и служебная проверка. Спасатели, железнодорожники продолжают ликвидировать последствия детонации.
