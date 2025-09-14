"Превзошло все ожидания". В Испании нашли следы затерянной цивилизации
Майкл Доннеллан: руины у побережья Кадиса могут быть стенами Атлантиды
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Легендарную Атлантиду ищут уже много веков. В последнее время преобладает версия, что она находится у берегов Испании. И недавно ученые представили новые тому доказательства.
Не похоже ни на что
Британский археолог-любитель Майкл Доннеллан вновь потряс мир. Всего пару месяцев назад он презентовал на конференции в Северной Каролине фильм об Атлантиде. А теперь опубликовал серию свежих снимков.
Предмет обсуждения, мягко говоря, спорный. За прошедшие века кто только не пытался отыскать мифический остров, есть много версий его местонахождения — от Средиземного моря до берегов Нового Света. Так что, на первый взгляд, доказательства Доннеллана — лишь очередная попытка выдать желаемое за действительность.
Археолог же убежден, что знает, о чем говорит. Кадры подводной съемки были сделаны всего в нескольких километрах от испанского Кадиса. Это место ученый с командой исследуют уже восемь лет.
С помощью геолокаторов и лидаров они обнаружили на дне океана длинные "линейные структуры", образующие серию "гигантских концентрических круглых стен". Каждая из перегородок — не менее шести метров высотой. А между ними расположены замысловато вырезанные каналы, ведущие к центру — большим прямоугольным руинам.
"Стиль построек не похож ни на римский, ни на венецианский. Расстояние от прибрежной зоны и глубина залегания однозначно говорят о том, что они значительно старше", — рассказывал Доннеллан.
В нынешний заплыв археологи заметили одну любопытную деталь. На первой стене заметны сильные повреждения — будто извне на нее обрушилась мощная волна. Вторая и третья, по словам археолога, "полностью смещены". Проведенное сканирование показало, что изнутри они расколоты надвое.
Изображение Атлантиды Афанасия Кирхера из трактата Mundus Subterraneus
Все это, сделал он вывод, перекликается с тем, что писали об Атлантиде античные историки и философы.
Пренебрегли и поплатились
Подробнее всех о легендарной цивилизации рассказал в "Диалогах" древнегреческий мыслитель Платон. Примерно за девять тысяч лет до Солона, что в VI веке до нашей эры подарил афинянам законы, за Геракловыми столпами — Гибралтарским проливом — существовал остров.
Как пишет Платон, он был три тысячи стадий в длину и две — в ширину. Здесь безраздельно властвовали атланты — потомки бога Посейдона.
Согласно мифу, именно владыка моря обнес царство тремя каменными кольцами для защиты от врагов. Атлантида стала настоящим раем на земле: храмы, выложенные серебром; величественные золотые статуи, слепящие глаз; верфи, караваны торговых кораблей. А уж о плодородии здешних земель ходили легенды.
Однако в какой-то момент, повествует Платон, атланты "пренебрегли добродетелью" и "погрязли в гордыне". Они вознамерились поработить своего политического конкурента — Афины. Тогда разгневанный Зевс наслал на остров страшную бурю, и в одночасье могущественная цивилизация погрузилась на морское дно.
И современники, и потомки воспринимали рассказ Платона по большей части как назидательную историю. Несмотря на это, находились энтузиасты, желающие отыскать следы затонувшего царства.
Схема взрыва супервулкана на острове Санторини и рождения мегацунами
Например, в XVI веке основоположник эмпирической философии Фрэнсис Бэкон утверждал, что расположено оно в Южной Америке. Столетием позже шведский естествоиспытатель Улоф Рудбек поместил Атлантиду у себя на родине. Масштабный проект по поиску артефактов финансировала сама королева. Но деньги улетели впустую.
Исчезли в рекордно короткий срок
В XX веке ученые обратили внимание на одну интересную деталь: у Платона мифическая земля напоминает кальдеру — остров, отграниченный от моря вулканическими горами. Это натолкнуло их на мысль, что в "Диалогах" речь шла о реальном событии.
По одной из версий, это было извержение бронзового века на архипелаге Санторини в 120 километрах от Крита. В результате катастрофы погибла минойская цивилизация, возводившая по соседству великолепные дворцы и легендарный лабиринт минотавра.
Сцена городской жизни (процессия) на фреске из "Западного дома" раскопок на Акротири
В 2016-м группа исследователей из Франции и Греции подтвердила эту гипотезу. Вулканолог Тимоти Друитт из Университета Клермона с коллегами доказал: тысячи лет назад Санторини представлял собой один большой остров. Однако в XVII веке до нашей эры здесь пробудился вулкан. В результате центральная часть суши была полностью разрушена и ушла под воду. А последующее затем цунами смело с лица земли все достояние минойской культуры.
Любопытно, отметил Друитт, что столь разрушительное извержение произошло в кратчайший для такого явления срок. Всего за сто лет магматическая камера под островом была заполнена "свежими" расплавленными породами. Они, в свою очередь, разогрели местные запасы магмы. И в итоге остров буквально разорвало на части.
Сомнительно, но не бессмысленно
Другая версия, которую впервые озвучили американские геологи Уильям Райан и Уолтер Питмен в 1996-м, гласит: предание об Атлантиде связано с теорией черноморского потопа.
Вулканический остров в Эгейском море — Тира, также известный как Санторини с борта МКС
Предполагалось, что приблизительно десять тысяч лет назад уровень Мирового океана значительно поднялся. Больше всего от катастрофы пострадало Черное море. Тогда — еще пресноводное озеро, расположенное на 150 метров ниже уровня земли и отделенного от Средиземноморья тонкой перемычкой.
Из-за быстрого таяния ледников вода хлынула через гранитный перешеек. Напор был такой силы, что уровень поднимался в среднем на полметра в день. Прибрежные районы оказались затоплены. Доказательства тому нашли в начале 2000-х в Турции.
"На глубине около 160 метров мы обнаружили древнюю береговую линию. Вдоль нее тянутся остатки деревянных строений, которые очень хорошо сохранились. Это превзошло наши самые смелые ожидания", — рассказывал журналистам подводный археолог Роберт Баллард.
Теория черноморского потопа
Столь масштабное бедствие послужило доказательством реальности ветхозаветного сюжета о Великом потопе. Но и для иллюстрации гибели Атлантиды тоже подойдет.
У вышеописанных гипотез, правда, до сих пор немало критиков. Как и у теории Майкла Доннеллана. Он полагает, что найденные близ Кадиса руины — результат катастрофы позднего Дриаса. Согласно этому представлению, около 11 тысяч лет назад на Землю упали обломки распавшегося астероида, что вызвало череду землетрясений и цунами.
Если так, то вполне возможно, что британский археолог наконец набрел на след Атлантиды. Только вот теорию Дриаса большинство современных ученых считает маловероятной. Однако не исключено, что в недалеком будущем им придется пересмотреть взгляды.
