https://ria.ru/20250914/sledy-2041262911.html

"Превзошло все ожидания". В Испании нашли следы затерянной цивилизации

"Превзошло все ожидания". В Испании нашли следы затерянной цивилизации - РИА Новости, 14.09.2025

"Превзошло все ожидания". В Испании нашли следы затерянной цивилизации

Легендарную Атлантиду ищут уже много веков. В последнее время преобладает версия, что она находится у берегов Испании. И недавно ученые представили новые тому... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T08:00:00+03:00

2025-09-14T08:00:00+03:00

2025-09-14T08:02:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041259407_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_d5a341c136bcf6acd45c88141e718793.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Легендарную Атлантиду ищут уже много веков. В последнее время преобладает версия, что она находится у берегов Испании. И недавно ученые представили новые тому доказательства.Не похоже ни на чтоБританский археолог-любитель Майкл Доннеллан вновь потряс мир. Всего пару месяцев назад он презентовал на конференции в Северной Каролине фильм об Атлантиде. А теперь опубликовал серию свежих снимков.Предмет обсуждения, мягко говоря, спорный. За прошедшие века кто только не пытался отыскать мифический остров, есть много версий его местонахождения — от Средиземного моря до берегов Нового Света. Так что, на первый взгляд, доказательства Доннеллана — лишь очередная попытка выдать желаемое за действительность.Археолог же убежден, что знает, о чем говорит. Кадры подводной съемки были сделаны всего в нескольких километрах от испанского Кадиса. Это место ученый с командой исследуют уже восемь лет.С помощью геолокаторов и лидаров они обнаружили на дне океана длинные "линейные структуры", образующие серию "гигантских концентрических круглых стен". Каждая из перегородок — не менее шести метров высотой. А между ними расположены замысловато вырезанные каналы, ведущие к центру — большим прямоугольным руинам."Стиль построек не похож ни на римский, ни на венецианский. Расстояние от прибрежной зоны и глубина залегания однозначно говорят о том, что они значительно старше", — рассказывал Доннеллан.В нынешний заплыв археологи заметили одну любопытную деталь. На первой стене заметны сильные повреждения — будто извне на нее обрушилась мощная волна. Вторая и третья, по словам археолога, "полностью смещены". Проведенное сканирование показало, что изнутри они расколоты надвое.Все это, сделал он вывод, перекликается с тем, что писали об Атлантиде античные историки и философы.Пренебрегли и поплатилисьПодробнее всех о легендарной цивилизации рассказал в "Диалогах" древнегреческий мыслитель Платон. Примерно за девять тысяч лет до Солона, что в VI веке до нашей эры подарил афинянам законы, за Геракловыми столпами — Гибралтарским проливом — существовал остров.Как пишет Платон, он был три тысячи стадий в длину и две — в ширину. Здесь безраздельно властвовали атланты — потомки бога Посейдона.Согласно мифу, именно владыка моря обнес царство тремя каменными кольцами для защиты от врагов. Атлантида стала настоящим раем на земле: храмы, выложенные серебром; величественные золотые статуи, слепящие глаз; верфи, караваны торговых кораблей. А уж о плодородии здешних земель ходили легенды.Однако в какой-то момент, повествует Платон, атланты "пренебрегли добродетелью" и "погрязли в гордыне". Они вознамерились поработить своего политического конкурента — Афины. Тогда разгневанный Зевс наслал на остров страшную бурю, и в одночасье могущественная цивилизация погрузилась на морское дно.И современники, и потомки воспринимали рассказ Платона по большей части как назидательную историю. Несмотря на это, находились энтузиасты, желающие отыскать следы затонувшего царства.Например, в XVI веке основоположник эмпирической философии Фрэнсис Бэкон утверждал, что расположено оно в Южной Америке. Столетием позже шведский естествоиспытатель Улоф Рудбек поместил Атлантиду у себя на родине. Масштабный проект по поиску артефактов финансировала сама королева. Но деньги улетели впустую.Исчезли в рекордно короткий срокВ XX веке ученые обратили внимание на одну интересную деталь: у Платона мифическая земля напоминает кальдеру — остров, отграниченный от моря вулканическими горами. Это натолкнуло их на мысль, что в "Диалогах" речь шла о реальном событии.По одной из версий, это было извержение бронзового века на архипелаге Санторини в 120 километрах от Крита. В результате катастрофы погибла минойская цивилизация, возводившая по соседству великолепные дворцы и легендарный лабиринт минотавра.В 2016-м группа исследователей из Франции и Греции подтвердила эту гипотезу. Вулканолог Тимоти Друитт из Университета Клермона с коллегами доказал: тысячи лет назад Санторини представлял собой один большой остров. Однако в XVII веке до нашей эры здесь пробудился вулкан. В результате центральная часть суши была полностью разрушена и ушла под воду. А последующее затем цунами смело с лица земли все достояние минойской культуры.Любопытно, отметил Друитт, что столь разрушительное извержение произошло в кратчайший для такого явления срок. Всего за сто лет магматическая камера под островом была заполнена "свежими" расплавленными породами. Они, в свою очередь, разогрели местные запасы магмы. И в итоге остров буквально разорвало на части.Сомнительно, но не бессмысленноДругая версия, которую впервые озвучили американские геологи Уильям Райан и Уолтер Питмен в 1996-м, гласит: предание об Атлантиде связано с теорией черноморского потопа.Предполагалось, что приблизительно десять тысяч лет назад уровень Мирового океана значительно поднялся. Больше всего от катастрофы пострадало Черное море. Тогда — еще пресноводное озеро, расположенное на 150 метров ниже уровня земли и отделенного от Средиземноморья тонкой перемычкой.Из-за быстрого таяния ледников вода хлынула через гранитный перешеек. Напор был такой силы, что уровень поднимался в среднем на полметра в день. Прибрежные районы оказались затоплены. Доказательства тому нашли в начале 2000-х в Турции."На глубине около 160 метров мы обнаружили древнюю береговую линию. Вдоль нее тянутся остатки деревянных строений, которые очень хорошо сохранились. Это превзошло наши самые смелые ожидания", — рассказывал журналистам подводный археолог Роберт Баллард.Столь масштабное бедствие послужило доказательством реальности ветхозаветного сюжета о Великом потопе. Но и для иллюстрации гибели Атлантиды тоже подойдет.У вышеописанных гипотез, правда, до сих пор немало критиков. Как и у теории Майкла Доннеллана. Он полагает, что найденные близ Кадиса руины — результат катастрофы позднего Дриаса. Согласно этому представлению, около 11 тысяч лет назад на Землю упали обломки распавшегося астероида, что вызвало череду землетрясений и цунами.Если так, то вполне возможно, что британский археолог наконец набрел на след Атлантиды. Только вот теорию Дриаса большинство современных ученых считает маловероятной. Однако не исключено, что в недалеком будущем им придется пересмотреть взгляды.

https://ria.ru/20250907/nakhodka-2040025379.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение